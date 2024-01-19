Автоналог всего в несколько процентов! Смотрите, каков, по подсчетам чиновников, средний автомобиль в Эстонии

Министр финансов Март Вырклаэв, под руководством которого был разработан автоналог, назвал три принципа, которыми руководствовались при планировании налога: налог должен способствовать достижению целей, которые Эстония поставила перед собой в области охраны природы, приносить деньги в государственную казну и быть посильным для людей и компаний. Комментируя законопроект об автоналоге, Вырклаэв подчеркнул, что государственный бюджет очень ограничен и каждый дополнительный евро полезен.

Денег поступит в государственную казну за счет транспортных средств немало: прогнозируется, что сбор, который вступит в силу в 2025 году, будет приносить государству 236 миллионов евро за каждый налоговый год. Технически все будет происходить так, что налоговое уведомление будет приходить раз в год, 15 февраля. Однако сроки выплат установлены два раза в год: 15 июня и 15 декабря. Налог состоит из двух частей: налога на регистрацию транспортного средства и ежегодного налога на автомобиль, который будет взиматься Налогово-таможенным департаментом.