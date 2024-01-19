Автоналог всего в несколько процентов! Смотрите, каков, по подсчетам чиновников, средний автомобиль в Эстонии

В четверг правительство одобрило законопроект об автоналоге, который, как ожидается, ежегодно будет приносить в государственную казну сотни миллионов евро. По расчетам Министерства финансов, новый налог сделает так, что владеть автомобилем станет на 5-15 процентов дороже.
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Министр финансов Март Вырклаэв, под руководством которого был разработан автоналог, назвал три принципа, которыми руководствовались при планировании налога: налог должен способствовать достижению целей, которые Эстония поставила перед собой в области охраны природы, приносить деньги в государственную казну и быть посильным для людей и компаний. Комментируя законопроект об автоналоге, Вырклаэв подчеркнул, что государственный бюджет очень ограничен и каждый дополнительный евро полезен.