ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Сто лет со дня смерти Ленина: парадоксы Ильича в эпоху возрожденной империи

Ленин и Эстония

Есть такой парадокс - без Октябрьской революции не было бы независимых Финляндии и Эстонии. После свержения царя в Феврале финны и эстонцы требовали лишь автономии в составе России. И только большевистский переворот побудил их провозгласить полную государственную независимость.

Многие до сих пор рисуют всю советскую эпоху (1917-1991) одной краской, но в таком случае невозможно понять, как одна и та же большевистская власть сначала отказалась от претензий на Эстонию «на вечные времена» (Тартуский мир, 1920), но в 1940 году ее оккупировала.

Ленин при всем своем идеологическом фанатизме умел быть прагматичным дипломатом. В 1919 году он предложил Уильяму Буллиту, который приехал в Москву с полуофициальной миссией от президента Вильсона, признать большевистскую Россию, и в обмен на дипломатическое признание соглашался зафиксировать результаты Гражданской войны такими, какими они были на тот момент. То есть власть большевиков ограничилась бы несколькими центральными губерниями. Но Вудро Вильсон, полагавший, что большевики и без того вскоре падут, и потому отказавшийся от этой сделки, оказался плохим провидцем. А если бы этот проект осуществился, никакого СССР впоследствии бы не возникло, и вся мировая история пошла бы иначе…