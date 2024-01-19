Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. Почему это важно?

От украинской границы до Петербурга – огромное расстояние, около 900 км. До сих пор так далеко на север дроны залетали лишь однажды – в конце августа, когда в результате атаки на аэропорт Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. От Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) – около 700 км.

Ответственность за удар по псковскому аэродрому (совместного базирования, то есть используемому военными) тогда брал на себя глава ГУР Кирилл Буданов. Он при этом утверждал, что беспилотники были запущены с территории России. В то же время президент Владимир Зеленский, не вдаваясь в детали, говорил об успешном применении украинского дальнобойного оружия — «цель поражена в 700 километрах».

Карта налёта дронов на Петербург Фото: BBC

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев объясняет, почему атака дронов на Ленобласть – это серьезно

В атаке беспилотников на нефтяной терминал в Петербурге обращают на себя внимание два момента.

Во-первых, впервые с начала войны украинские ударные БПЛА преодолевают такое большое расстояние – от границы с Украиной до терминала на берегу Финского залива почти 900 км.