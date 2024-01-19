Последняя высотка комплекса Rocca Towers в Хааберсти поднялась в полный рост

«Последние годы были трудными для сектора недвижимости как с макроэкономической точки зрения, так и из-за ситуации на рынке. Несмотря на это, в 2023 году Endover добился второго лучшего результата за всю свою историю по продажам новых квартир и коммерческих площадей», - сказал Лауд. Оборот от продаж жилых и коммерческих помещений Endover в прошлом году составил 41,5 миллиона евро, позволив компании сохранить сильную позицию в тройке крупнейших на рынке застройщиков – наряду с Merko и Hepsor.

Квартал Rocca Towers. Фото: Эдмонд Мялль

«В этом году мы завершим строительство квартала Rocca Towers, домов Riviera Viimsi и продолжим работу над новыми этапами квартала Volta в Пыхья-Таллинне, – рассказал Лауд, добавив, что они отлично чувствуют, как строительство Rocca Towers изменило ожидания и предпочтения покупателей жилья. – Сегодня люди ищут жилье, которое, разумеется, построено качественно и является экономичным, но в то же время отличается высокими потолками и большими окнами. Мы видим, что все больше внимания уделяется внешнему виду и дизайну самого здания и мест общего пользования».

Строители со снятым со стропил традиционным венком. Фото: Эдмонд Мялль

Главный архитектор квартала Расмус Тамме из компании ARS Projekt объяснил, что в случае высотного здания, в дизайне, с одной стороны, можно поиграть с повторами, но с другой – необходимо найти умные решения, которые уже издалека будут узнаваемы и характерны именно для этого проекта. «Квартал Rocca Towers очень важен не только для района Хааберсти. Своей архитектурной формой и качественным исполнением он также добавляет ценность всему городскому пространству Таллинна и привносит в силуэт столицы четыре новых высотных здания», - отметил Тамме.

Квартал Rocca Towers расположен рядом с виадуком Хааберсти. В общей сложности здесь будет построено пять зданий с 342 квартирами и 4000 м² коммерческих площадей. Ландшафт, озеленение, освещение и велосипедные и пешеходные дорожки вокруг квартала площадью около 41 000 м² будут полностью обновлены и благоустроены. Строителем четвертого высотного здания по адресу Пяэвалилле, 10 – последнего этапа проекта – является Metropoli Ehitus OÜ. Архитектурное решение создано OÜ ARS Projekt, а архитекторами интерьера выступили Аэт Пиель и Маарья-Линда Таур.