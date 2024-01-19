ВИДЕО ⟩ На территории России вспыхнула нефтебаза после атаки Украины

Богомаз сказал, что украинский дрон был «нейтрализован», но он сбросил боеприпасы, которые попали в нефтебазу в городе Клинцы с населением около 60 000 человек. Город находится примерно в 70 километрах от украинской границы.

Overnight, Ukrainian drones hit an oil depot in the Bryansk region in Russia. There is a big fire and several oil tanks are affected. pic.twitter.com/VCK1qcIAJY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2024

По его словам, жертв нет, но на объекте начался пожар, и для борьбы с огнем на место были отправлены 13 пожарных машин.

Министерство обороны России заявило, что дрон был «уничтожен», а украинская атака «отражена».

Тем не менее, местный железнодорожный оператор отметил, что в город прибыл специальный поезд для борьбы с крупными пожарами.

«Пожар не влияет на железнодорожное движение в Клинцах», - указано в сообщении компании в Telegram.

Russian Telegram channels report a fire at an oil depot in Bryansk region of Russia due to a drone attack.



Russian authorities report that "When an air target was destroyed, ammunition was dropped onto the territory of the Klintsovsk oil depot." pic.twitter.com/N4E7M2Y4q5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2024

Украина в четверг, 18 января, признала дроновую атаку в Ленинградской области, граничащей с Финляндией, на расстоянии почти 1000 километров от границы.

На территории находится второй по величине город России Санкт-Петербург, который редко подвергался подобным атакам.