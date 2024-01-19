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ВИДЕО ⟩ На территории России вспыхнула нефтебаза после атаки Украины

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Горящие цистерны с топливом на оккупированном Россией Донецком топливном складе в Макеевке 5 июля 2023 года.
Горящие цистерны с топливом на оккупированном Россией Донецком топливном складе в Макеевке 5 июля 2023 года. Фото: Alexei Alexandrov

В Брянской области России, граничащей с Украиной, вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дрона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Богомаз сказал, что украинский дрон был «нейтрализован», но он сбросил боеприпасы, которые попали в нефтебазу в городе Клинцы с населением около 60 000 человек. Город находится примерно в 70 километрах от украинской границы.

По его словам, жертв нет, но на объекте начался пожар, и для борьбы с огнем на место были отправлены 13 пожарных машин.

Министерство обороны России заявило, что дрон был «уничтожен», а украинская атака «отражена».

Тем не менее, местный железнодорожный оператор отметил, что в город прибыл специальный поезд для борьбы с крупными пожарами.

«Пожар не влияет на железнодорожное движение в Клинцах», - указано в сообщении компании в Telegram.

Украина в четверг, 18 января, признала дроновую атаку в Ленинградской области, граничащей с Финляндией, на расстоянии почти 1000 километров от границы.

На территории находится второй по величине город России Санкт-Петербург, который редко подвергался подобным атакам.

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