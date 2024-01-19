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ФОТО ⟩ На Хийумаа продается настоящая жемчужина - необычный дом на берегу моря

rus.postimees.ee
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Фото: KV.EE

В деревне Калана на Хийумаа поступил в продажу ухоженный живописный объект недвижимости.

Кроме большого главного дома, гостевого домика поменьше и бани на участке расположены большая погружная бочка, уличный туалет, площадка для костра и гриля, а также частный пляж в 150 метрах. За недвижимость хотят получить 295 000 евро.

Фото: KV.EE

В главном доме две спальни, большая, светлая и уютная кухня-гостиная открытой планировки с камином, а также большая комната отдыха. На залитой солнцем террасе можно найти все необходимое для отдыха на свежем воздухе. В гостевом домике есть две кровати, также можно устроить спальное место в предбаннике.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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