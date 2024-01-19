На заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудила гибель стеклянных угрей в озере Саадъярв, проект по заселению угрей и связанные со сферой проблемы.
Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро пояснил, что необходимо прояснить ситуацию на озере Саадъярв: вследствие чего погибли выпущенные во время морозов стеклянные угри? Также необходимо понять, насколько обоснован проект по населению озер стеклянными угрями, какова реальная ситуация, каковые причины проблем и их последствия.
По оценке Таро, с точки зрения комиссии приоритетными являются аргументы, касающиеся влияния на окружающую среду, но при формировании политического решения необходимо рассмотреть и социально-экономические аргументы. «Комиссия по окружающей среде обсудила и возможные альтернативы по увеличению популяции угрей, а также применение альтернативных мер для поддержки сельской жизни в регионе Выртсъярв, в том числе заселение альтернативных видов рыбы, не находящихся под угрозой», – сказал Таро.
Комиссия по окружающей среде и ранее обсуждала взятие угря под защиту, как и проблематику этого вида, отметил Таро.
Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра пояснил обстоятельства инцидента на озере Саадъярв. «По оценке ученых, зима – подходящее время для выпуска рыбы в водоемы, но в этом году порядка десяти процентов мальков, привезенных в Эстонию, погибли из-за того, что в транспортировочные контейнеры была добавлена водопроводная вода», – отметил Вакра.
Он добавил, что речь идет о необдуманном поступке, который привел к гибели мальков и соответствующему ущербу. В общем и целом, зима не является проблемой при выпуске стеклянных угрей в водоемы – если рыбы не испытывают температурного шока в связи с резким перепадом температур. Вакра добавил, что расследование со стороны Департамента окружающей среды продолжается с целью выяснения деталей инцидента на Саадъярв.
«Мы также должны обсудить, насколько разумно тратить деньги налогоплательщиков на заселение водоемов угрями, когда это не оказывает существенного положительного влияния на популяцию вида. Также мы должны ограничить вылов, чтобы популяция угрей не сокращалась», – сказал Таро. По его оценке, Эстония совместно с другими государствами могла бы скорее исследовать, как увеличить популяцию угря, сократившуюся за последние десятилетия до трех процентов.
Сейчас, как и ранее, угри размножаются в Саргассовом море и Гольфстрим выносит особи, которым исполнилось пару лет, к побережью Франции, где их вылавливают и продают всем желающим. Раньше угрей транспортировали на самолете AIR France в Москву, откуда на самолете специального назначения груз прибывал в Эстонию. Теперь мальки угрей прибывают из Франции напрямую посредством грузового автотранспорта.
В заседании комиссии по окружающей среде приняли участие генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, представители связанных с рыболовством организаций и учреждений и представители отдела рыбных ресурсов Министерства регионального развития и сельского хозяйства.