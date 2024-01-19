Насколько разумно тратить деньги налогоплательщиков на заселение водоемов угрями?

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро пояснил, что необходимо прояснить ситуацию на озере Саадъярв: вследствие чего погибли выпущенные во время морозов стеклянные угри? Также необходимо понять, насколько обоснован проект по населению озер стеклянными угрями, какова реальная ситуация, каковые причины проблем и их последствия.

По оценке Таро, с точки зрения комиссии приоритетными являются аргументы, касающиеся влияния на окружающую среду, но при формировании политического решения необходимо рассмотреть и социально-экономические аргументы. «Комиссия по окружающей среде обсудила и возможные альтернативы по увеличению популяции угрей, а также применение альтернативных мер для поддержки сельской жизни в регионе Выртсъярв, в том числе заселение альтернативных видов рыбы, не находящихся под угрозой», – сказал Таро.

Комиссия по окружающей среде и ранее обсуждала взятие угря под защиту, как и проблематику этого вида, отметил Таро.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра пояснил обстоятельства инцидента на озере Саадъярв. «По оценке ученых, зима – подходящее время для выпуска рыбы в водоемы, но в этом году порядка десяти процентов мальков, привезенных в Эстонию, погибли из-за того, что в транспортировочные контейнеры была добавлена водопроводная вода», – отметил Вакра.