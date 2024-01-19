«Я чувствую себя потерянной» - шведские лыжники остались без багажа накануне этапа Кубка мира

Сегодня в Оберхофе (Германия) стартует Кубок мира по лыжным гонкам. Несколько лыжников сборной Швеции, прилетевших с родины, остались без багажа, приехав в Германию.
«Я чувствую себя потерянной без своей сумки. У меня ничего нет. Никакой собственной одежды, кроме той, в которой я прилетела. И лыжные ботинки были в ручной клади. Я немного беспокоюсь, потому что в сумке много важных вещей. Мои очки, без которых я не выступаю, и пульсометр. У меня много суеверий, в этой сумке остались мои счастливые носки и другие важные атрибуты. Это не очень весело», — сказала шведская лыжница Эмма Рибом.
Товарищи по сборной помогают своим пострадавшим коллегам и делятся необходимыми вещами и одеждой.
«Если я сейчас ещё что-нибудь отдам, то побегу голой», — отметила Фрида Карлссон.
«Думаю, больше всего вещей я отдала Эмме Рибом и Йонне Сундлинг. Ещё немного — Моа Лундгрен. Так что множество моих вещей может оказаться на пьедестале почета, если всё пройдёт удачно», — сказала Майя Дальквист.