Важно знать ⟩ Сумма страхования ответственности должна расти с каждым этажом

Подтекает труба - возмещение ущерба соседям на 9000 евро, ломается смеситель - ущерб соседям оценивается в 20 000 евро... Невзирая на крупные суммы ущерба, у многих владельцев недвижимости отсутствует страхование ответственности или же страховая сумма слишком мала.
«Будь то затопление, пожар или падение деревьев от штормового ветра, случаи страхования ответственности в основном связаны с причинением ущерба соседям. Нередко один такой страховой случай может также ударить по карману значительно сильнее, чем средний случай жилищного ущерба. Если отсутствует страхование ответственности, то виновнику приходится возмещать возникший ущерб, то есть оплачивать соседям ремонт квартиры», - объяснила продукт-менеджер Seesam по имущественному страхованию Дагмар Гильден.
Ущерб от воды для тушения пожара может превышать 50 000 евро
При выборе суммы страхования ответственности действует правило: чем больше соседей, тем больше должна быть страховая сумма. Распространена и рекомендация повышать сумму страхования ответственности на 10 000 евро с каждым этажом.
«Опираясь на опыт Seesam, рекомендую указывать в качестве минимальной страховой суммы 20 000 евро. Если она будет меньше, то при текущих ценах страхователь рискует тем, что при наступлении реального инцидента страховой суммы будет недостаточно и часть ущерба придется возмещать виновнику. Более того, лучше выбирать 50 000 евро, поскольку, например, при пожаре один ущерб соседям от воды для пожаротушения может быть столь велик, что страховая сумма уйдет на восстановление квартиры. Недавно наш клиент стал потерпевшим в одном таком происшествии, и соседу как виновнику ущерба пришлось возместить ему солидные расходы на ремонт», - привела пример Гильден.
По словам страховщика, случаи ущерба и их масштаб трудно предугадать. Также люди зачастую не знают, насколько дорого убранство соседской квартиры. В статистике Seesam был случай, когда из-за поломки смесителя пострадала только квартира соседа и сумма ущерба достигла 20 000 евро.
«Недавняя протечка напорного рукава, конечно, обошла стороной квартиру виновника, однако ущерб для двух нижних квартир на текущий момент достигает 9000 евро и может стать еще больше. В последнем случае страховая сумма по договору составляет 10 000 евро. Известен также случай, когда пожилой человек забыл закрыть смеситель и от этого пострадала внутренняя отделка целых пяти квартир. К счастью, ущерб для более дальних квартир был меньше, и полная компенсация не превысила 10 000 евро», - рассказала о суммах причиненного соседям ущерба Гильден.
В рядных домах есть риск протечки водопровода, в частных летают крыши и батуты
О соседях должны думать не только жильцы многоквартирных домов. В рядных и парных домах, например, есть риск протечки водопровода. «Как правило, стояки в рядном боксе у соседей общие, и рядом или по диагонали живет сосед. Если на втором этаже потечет смеситель, от протечки может пострадать соседское жилье», — объяснила страховщик. В рядных домах потенциальными источниками риска являются также сауны и камины, из-за которых может начаться пожар.
«В частных же домах ущерб носит немного другой характер. Мы видели случай, когда ураган сорвал часть кровли надворной постройки и кинул ее на соседские автомобили. Ущерб достиг 9000 евро. Многие также не убирают осенью батуты, которые причиняют ущерб, влетая в окно соседа. Могу привести пример последнего октябрьского урагана: с крыши сорвались и приземлились в соседском саду солнечные панели», - сказала страховщик, перечисляя характерные для частных домов случаи страхования ответственности.
Хотя на сегодняшний день чаще всего встречаются различные протечки водопровода, страхование ответственности пригодится не только в домах. Например, при столкновении велосипедиста с автомобилем ущерб, конечно, возмещается по страхованию каско, однако, если виновным окажется велосипедист, то обратное требование будет предъявлено именно ему как виновнику ущерба. Крупнейший такой случай за прошлый год обошелся примерно в 6000 евро. Также в прошлом году было несколько случаев, когда собака нападала на другое животное и крупнейшая компенсация расходов на лечение достигала 2000 евро. По словам страховщика, известны и случаи, когда собака нападала на человека. В Seesam они, к счастью, ограничились порванной одеждой.