Важно знать ⟩ Сумма страхования ответственности должна расти с каждым этажом

«Недавняя протечка напорного рукава, конечно, обошла стороной квартиру виновника, однако ущерб для двух нижних квартир на текущий момент достигает 9000 евро и может стать еще больше. В последнем случае страховая сумма по договору составляет 10 000 евро. Известен также случай, когда пожилой человек забыл закрыть смеситель и от этого пострадала внутренняя отделка целых пяти квартир. К счастью, ущерб для более дальних квартир был меньше, и полная компенсация не превысила 10 000 евро», - рассказала о суммах причиненного соседям ущерба Гильден.

В рядных домах есть риск протечки водопровода, в частных летают крыши и батуты

О соседях должны думать не только жильцы многоквартирных домов. В рядных и парных домах, например, есть риск протечки водопровода. «Как правило, стояки в рядном боксе у соседей общие, и рядом или по диагонали живет сосед. Если на втором этаже потечет смеситель, от протечки может пострадать соседское жилье», — объяснила страховщик. В рядных домах потенциальными источниками риска являются также сауны и камины, из-за которых может начаться пожар.

«В частных же домах ущерб носит немного другой характер. Мы видели случай, когда ураган сорвал часть кровли надворной постройки и кинул ее на соседские автомобили. Ущерб достиг 9000 евро. Многие также не убирают осенью батуты, которые причиняют ущерб, влетая в окно соседа. Могу привести пример последнего октябрьского урагана: с крыши сорвались и приземлились в соседском саду солнечные панели», - сказала страховщик, перечисляя характерные для частных домов случаи страхования ответственности.

Хотя на сегодняшний день чаще всего встречаются различные протечки водопровода, страхование ответственности пригодится не только в домах. Например, при столкновении велосипедиста с автомобилем ущерб, конечно, возмещается по страхованию каско, однако, если виновным окажется велосипедист, то обратное требование будет предъявлено именно ему как виновнику ущерба. Крупнейший такой случай за прошлый год обошелся примерно в 6000 евро. Также в прошлом году было несколько случаев, когда собака нападала на другое животное и крупнейшая компенсация расходов на лечение достигала 2000 евро. По словам страховщика, известны и случаи, когда собака нападала на человека. В Seesam они, к счастью, ограничились порванной одеждой.