Керсти Кальюлайд не станет баллотироваться в Европарламент

В кулуарах уже некоторое время велись разговоры о том, что сразу несколько партий хотели бы видеть ее в своих списках на предстоящих выборах в Европарламент, но экс-глава государства подтвердила «Актуальной камере», что баллотироваться в представительный орган ЕС она не станет.