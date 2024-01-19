Керсти Кальюлайд не станет баллотироваться в Европарламент

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд не планирует баллотироваться в Европейский парламент, сообщает Rus.ERR.
В кулуарах уже некоторое время велись разговоры о том, что сразу несколько партий хотели бы видеть ее в своих списках на предстоящих выборах в Европарламент, но экс-глава государства подтвердила «Актуальной камере», что баллотироваться в представительный орган ЕС она не станет.
Соцдемы подтвердили, что первым номером их списка станет Марина Кальюранд, которая пять лет назад показала лучший результат среди всех кандидатов от Эстонии – 65 549 голосов.
Остальные политические силы пока фамилии первых номеров своих списков не называли. Также известно, что экс-лидер центристов Юри Ратас в списке Центристской партии баллотироваться не намерен.