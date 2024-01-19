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Керсти Кальюлайд не станет баллотироваться в Европарламент

Rus.Postimees
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Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Taavi Sepp

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд не планирует баллотироваться в Европейский парламент, сообщает Rus.ERR.

В кулуарах уже некоторое время велись разговоры о том, что сразу несколько партий хотели бы видеть ее в своих списках на предстоящих выборах в Европарламент, но экс-глава государства подтвердила «Актуальной камере», что баллотироваться в представительный орган ЕС она не станет.

Соцдемы подтвердили, что первым номером их списка станет Марина Кальюранд, которая пять лет назад показала лучший результат среди всех кандидатов от Эстонии – 65 549 голосов.

Остальные политические силы пока фамилии первых номеров своих списков не называли. Также известно, что экс-лидер центристов Юри Ратас в списке Центристской партии баллотироваться не намерен.

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