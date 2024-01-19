Директора готовы заменить воспитателей в детских садах во время забастовки

К общей забастовке работников образования присоединятся и большинство воспитателей тартуских детских садов. За несколько дней до забастовки, в детских садах проводятся собрания, чтобы найти способы сохранить работу одной группы в дни забастовки на следующей неделе. На помощь готовы прийти директора.
Забастовки воспитателей детских садов в Тарту продлятся от одного до трех дней. Детский сад «Хелика» собирается бастовать всего один день, 24 января. Руководство детского сада приняло решение, что в день забастовки как минимум одна группа будет открыта, сообщила директор «Хелика» Марика Кёрт.