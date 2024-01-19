Во время забастовки директора детских садов готовы заменить воспитателей

Забастовки воспитателей детских садов в Тарту продлятся от одного до трех дней. Детский сад «Хелика» собирается бастовать всего один день, 24 января. Руководство детского сада приняло решение, что в день забастовки как минимум одна группа будет открыта, сообщила директор «Хелика» Марика Кёрт.