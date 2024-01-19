Украинка Валентина Солопова, которая проживает в многоквартирном доме в Раквере, уже не первый год испытывает проблемы с получением горячей воды. На кухне или в ванной горячая вода течет редко, вода скорее тепленькая или даже холодная. У Реэт Йыэ, живущей в том же доме, зимой прошлого года в ванной полотенцесушитель был холодный, а летом - очень горячий.
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«Никто не знает, что делать»: в многоквартирном доме вместо горячей идет холодная вода
«Моя проблема в том, что в квартире нет горячей воды. Дом был отреновирован шесть лет назад. И начались проблемы с горячей водой. Именно в этом среднем стояке: на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах», - рассказала Солопова.