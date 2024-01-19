Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Никто не знает, что делать»: в многоквартирном доме вместо горячей идет холодная вода

Андрес Тохвер
, журналист
Copy
По словам Валентины Солоповой, проблема с горячей водой существует уже не первый год.
По словам Валентины Солоповой, проблема с горячей водой существует уже не первый год. Фото: Andres Tohver

Украинка Валентина Солопова, которая проживает в многоквартирном доме в Раквере, уже не первый год испытывает проблемы с получением горячей воды. На кухне или в ванной горячая вода течет редко, вода скорее тепленькая или даже холодная. У Реэт Йыэ, живущей в том же доме, зимой прошлого года в ванной полотенцесушитель был холодный, а летом - очень горячий.

«Моя проблема в том, что в квартире нет горячей воды. Дом был отреновирован шесть лет назад. И начались проблемы с горячей водой. Именно в этом среднем стояке: на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах», - рассказала Солопова.

На каждом этаже первого подъезда пятиэтажного дома расположены по три квартиры. Средний стояк означает, что есть проблемы с горячей водой в квартирах 2, 5, 8, 11 и 14. «Иногда горячая вода есть, иногда нет, иногда ее нет вообще. Жду-жду, а ее нет», - пожаловалась пожилая женщина.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх