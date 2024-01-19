«Никто не знает, что делать»: в многоквартирном доме вместо горячей идет холодная вода

Украинка Валентина Солопова, которая проживает в многоквартирном доме в Раквере, уже не первый год испытывает проблемы с получением горячей воды. На кухне или в ванной горячая вода течет редко, вода скорее тепленькая или даже холодная. У Реэт Йыэ, живущей в том же доме, зимой прошлого года в ванной полотенцесушитель был холодный, а летом - очень горячий.