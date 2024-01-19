Историческое решение: Эстония построит на восточной границе линию обороны из 600 бункеров

В случае нападения одних только бункеров для отражения противника недостаточно, кроме того, для отражения бронетехники противника необходимы танковые заграждения, или так называемые «зубы дракона», мины и заграждения из колючей проволоки. Силы обороны не будут устанавливать их в ландшафте вместе со строительством бункеров, поскольку они препятствуют свободному передвижению в мирное время и представляют опасность. Однако они хранятся недалеко от восточной границы и могут быть установлены в случае необходимости.

На каком расстоянии от границы будут построены бетонные бункеры, пока уточняется. Начальник оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла отметил, что строящиеся бункеры, вероятно, образуют несколько зон обороны вблизи границы.

Строительство бункеров требует соглашений с землевладельцами и сотрудничества с местными сообществами. Ожидается, что Минобороны начнет общаться с местными жителями по поводу создания пунктов в ближайшие недели.

Министерство обороны и Силы обороны во время переговоров рассчитывают на понимание землевладельцев. Как правило, после установки бункера он мало будет беспокоить землевладельцев, поскольку никакой активной деятельности там вестись не будет. При необходимости Силы обороны также могут заключить с землевладельцем договор, согласно которому он может использовать бункер Сил обороны в качестве подвала и хранить там, например, свой картофель.

Места расположения бункеров будут определены до конца этого года, а во второй половине этого года Министерство обороны надеется создать примерные точки вторжения в Юго-Восточной Эстонии и Ида-Вирумаа. Установка бункеров начнется в первой половине следующего года. Лучшее решение для бункеров еще предстоит разработать, но, по словам Тийтуса, их внешний вид в дикой природе не будет существенно отличаться от обычного классического подземного погреба.

Кундла отметил, что бункеры, которые будут построены, не должны быть заметны в природе и визуально не заметны в ландшафте. «Бункеры оставят едва заметный след в природе», - сказал он.

Каждому бункеру в составе Сил обороны соответствует подразделение, которое за него отвечает. У бункеров не будет постоянной охраны, а Силы обороны не планируют строить вокруг бункеров ограды, чтобы отпугивать любопытных. Однако все бункеры будут иметь запирающиеся двери.

Точное количество бункеров, которые будут построены, будет установлено в ходе работ, в настоящее время Министерство обороны и Силы обороны оценивают их примерно в 600. Ожидается, что строительство бункеров обойдется примерно в 60 миллионов евро.