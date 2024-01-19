Кейт Каземетс: в Таллинне должно быть больше трамвайных линий

«Чтобы таких дорог было больше, мы поддержим развитие трамвайных линий и общественного транспорта в Таллинне, выделив почти 60 миллионов евро. Также, на развитие пешеходно-велосипедных дорожек в Таллинне, Тарту и Пярну выделится 36 миллионов евро. Таллинн и Тарту планируют инвестировать в пешеходное движение и общественный транспорт», - написал Каземетс.

«Мы разработали грант таким образом, чтобы независимые и наши эксперты по вопросам мобильности рассматривали заявки, прежде чем принять решение. Нужно понять являются ли инвестиции в трамвайные линии в Таллинне наиболее разумными или есть более важные вещи», - добавил канцлер Министерства климата.

Таллиннская городская управа объявила на этой неделе, что в приоритетном порядке будет построена трамвайная линия на улице Лийвалайа, которая первоначально соединит Тартуское и Пярнуское шоссе, но позже расширится до перекрестка Кристийне. Также трамвайная линия Пельгуранна будет теперь идти от улицы Копли вдоль Путукавайла в сторону Пельгуранна.