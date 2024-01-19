Фото ⟩ Дорога как каток: остановившийся на месте ДТП автомобиль и сам улетел в кювет

Авария произошла в пятницу около 13.00, а когда на место прибыла полиция, возле машины уже никого не было. Спасатели поставили машину на колеса и помогли выбраться из кювета еще одной машине - ее водитель остановился на месте аварии первым, но его машина из-за гололеда также оказалась в кювет.

По словам находившегося на месте происшествия журналиста Virumaa Teataja Кевина Вольтера, дорога была невероятно скользкой. «Дорога более гладкая, чем раквереский каток, даже мои зимние ботинки с шипами не позволяли мне удержаться на ногах, - сказал он. - Вдобавок ко всему еще и метель. От Ракке до Вягева одну полосу дороги замело. Когда я подъезжал к месту происшествия, то своими глазами видел, как прицеп грузовика на почти несуществующей скорости попал в боковой занос».