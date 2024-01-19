Невероятная аномалия: на рынке недвижимости царит нестабильность, но...

Если в ноябре в индексированных городах были совершены 1 182 сделки с квартирной собственностью, то в декабре количество сделок достигло 1 239. Для сравнения: в декабре 2022 года в индексированных городах было совершено 1 250 сделок с квартирной собственностью.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что по существу на рынке не произошло фактического повышения цен. «А случилось то, что из числа всех таллиннских сделок с квартирной собственностью целых 41% составили вещно-правовые договоры, связанные с новыми проектами строительства жилья. Это же произошло и в декабре прошлого года, когда были заключены так называемые сделки типа «К Рождеству – в новый дом!». Однако на этот раз отличие заключалось в том, что большую часть составляли сделки с очень дорогими квартирами в квартале Ноблесснера, стоимость квадратного метра в которых достигала даже 6 400 евро. Именно это обстоятельство и стало главной причиной того, что в статистике произошел полный сбой», – пояснил Сооман.

«Если в ближайшие месяцы все эти сделки будут доведены до конца, то можно ожидать столь же резкого падения, на которое также не стоит обращать особого внимания. В целом ситуация на рынке достаточно спокойная, и значительных изменений на нем не происходило», – добавил Сооман.

При сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi расположен выше на 334 процента.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи квартирной собственности. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.