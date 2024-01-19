Кристина Каллас: в процессе перехода на эстоноязычное образование не будет никаких отсрочек

Кристина Каллас подчеркнула на встрече, что переход на эстоноязычное образование по всей Эстонии неизбежен и никаких отсрочек не будет. «Нарва вместе с остальной Эстонией движется к эстоноязычному образованию в соответствии с тем же графиком и на тех же условиях. Это четкое послание должно быть передано местным самоуправлением руководителям образовательных учреждений», - сказала министр.

По словам Каллас, для проведения реформы необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие образовательных работников, владеющих эстонским языком. «Сегодня в Нарве активно участвуют в изучении языка 175 образовательных работников. Кроме того, при поддержке Нарвского колледжа мы предлагаем различные курсы, которые помогут учителям подготовиться к переходу на эстоноязычное обучение», - отметила она.

Также важным аспектом является качество управления, которое должно способствовать участию учителей в изучении языка и дополнительных курсах обучения. «Рабочая среда в школах и детских садах должна быть благоприятной, и здесь на руководителях лежит большая ответственность также подавать пример хорошим знанием языка и поддерживать своих учителей в этом процессе», - сказала Каллас.

На встрече министр Кристина Каллас также подняла вопрос о реорганизации школьной сети. По ее словам, средства нового периода фондов стимулирования могут быть использованы для поддержки продолжающейся реорганизации школьной сети Нарвы. «Рождаемость значительно снизилась, и школьная сеть должна адаптироваться к изменившимся условиям. Это позволит вместо содержания полупустых школьных зданий инвестировать в учителей и учебный процесс. Предложение министерства касается объединения трех школ в Нарве и строительства нового школьного здания, а также передачи Нарвской школы для взрослых в ведение государства», - сказала министр. Чтобы принять предложение, городская управа Нарвы должна до марта представить материалы городскому собранию.