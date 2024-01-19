Движение пассажирских поездов в направлении Тарту приостановлено

В пятницу, 19 января, примерно в 15:00 движение поездов в направлении Тарту было приостановлено, так как на станции Педья произошел сбой в работе железнодорожных стрелок. Поезда между Тарту, Валга, Койдула и Таллинном будут ходить с задержкой до конца дня.
По данным AS Eesti Raudtee, устранение неисправности инфраструктуры может занять до 2 часов.
Затронутые рейсы:
- Поезд №14 Таллинн-Тарту (12:52-15:16) остановлен на станции Педья из-за неисправности инфраструктуры. Ведется поиск заменяющих автобусов.
- Поезд №19 Тарту-Таллинн (14:55-17:10) заменен автобусом на участке Йыгева - Педья.
В связи с простоем движения сегодня в рейсах поездов могут быть задержки и сбои, о которых можно получить актуальную информацию на сайте www.elron.ee или по бесплатному телефону информации о поездах 616 0245.
Elron компенсирует стоимость билета при задержке поезда на 30 минут или более, и для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.
Подробную информацию о неисправности инфраструктуры можно получить от AS Eesti Raudtee.