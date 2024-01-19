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Движение пассажирских поездов в направлении Тарту приостановлено

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Maarius Suviste

В пятницу, 19 января, примерно в 15:00 движение поездов в направлении Тарту было приостановлено, так как на станции Педья произошел сбой в работе железнодорожных стрелок. Поезда между Тарту, Валга, Койдула и Таллинном будут ходить с задержкой до конца дня.

По данным AS Eesti Raudtee, устранение неисправности инфраструктуры может занять до 2 часов.

Затронутые рейсы:

  • Поезд №14 Таллинн-Тарту (12:52-15:16) остановлен на станции Педья из-за неисправности инфраструктуры. Ведется поиск заменяющих автобусов.
  • Поезд №19 Тарту-Таллинн (14:55-17:10) заменен автобусом на участке Йыгева - Педья.

В связи с простоем движения сегодня в рейсах поездов могут быть задержки и сбои, о которых можно получить актуальную информацию на сайте www.elron.ee или по бесплатному телефону информации о поездах 616 0245.

Elron компенсирует стоимость билета при задержке поезда на 30 минут или более, и для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.

Подробную информацию о неисправности инфраструктуры можно получить от AS Eesti Raudtee.

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