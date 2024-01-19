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Фото ⟩ В Таллинне тысячи домов остались без электричества

rus.postimees.ee
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Без света остался и торговый центр Järve Keskus
Без света остался и торговый центр Järve Keskus Фото: Фото читательницы

В Таллинне сегодня, 19 января, незадолго до четырех часов вечера без электричества остались более 8000 домохозяйств.

В Таллинне произошли масштабные отключения электричества. От перебоев в подаче электроэнергии пострадали 8762 домохозяйства, говорилось на сайте Elektrilevi.

Одна из работниц торгового центра Järve Keskus рассказала Rus.Postimees, что там электричество неожиданно выключилось в 15.50 и вновь включилось в 16.30.

Судя по карте Elektrilevi, на данный момент без электричества еще остаются 172 домохозяйства.

Фото: Elektrilevi
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