В Таллинне в забастовке учителей примет участие около 3380 сотрудников муниципальных школ

В начинающейся в понедельник, 22 января, общегосударственной бессрочной забастовке общеобразовательных школ примет участие большая часть Таллиннских муниципальных общеобразовательных школ. В среду, 24 января, к забастовке солидарности приступят также работники учреждений начального, прикладного образования и школ по интересам.
В забастовке сотрудников образования примут участие 57 муниципальных общеобразовательных школ - 2917 сотрудников, а в забастовке солидарности - 460 сотрудников общеобразовательных школ. В забастовке не примет участие лишь Таллиннская Кадакаская основная школа, в которой учатся дети с особыми образовательными потребностями. В забастовке солидарности с 24 по 26 января примут участие 2058 сотрудников сферы образования из 106 детских садов и 114 сотрудников 4 школ по интересам, сотрудники Коплиского профтехучилища будут участвовать в забастовке 24 и 25 января.
Руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду отметил, что все учебные заведения во время забастовки будут открыты. «В младших классах предлагается альтернативная деятельность в школах. Ученики с четвертого по девятый класс и гимназисты преимущественно будут находиться на дистанционном обучении, планируется также проектное обучение и самостоятельная работа. Все детские сады будут открыты, в том числе будут работать дежурные группы. К организации школьных дней и работе дежурных групп привлечены не участвующие в забастовке учителя и другой персонал, замещающие сотрудники, родители и приглашенные учителя, в том числе специалисты департамента образования», - пояснил Рунду. Во время забастовки дети будут обеспечены питанием и услугами школьной медицины.
В соответствии с договоренностью Таллинна, Таллиннского объединения руководителей учреждений дошкольного образования, Таллиннского объединения руководителей школ, Таллиннского союза работников образования, для сотрудников сферы образования сохранится зарплата, поначалу в первые три дня.
«Зарплата сохранится для учителей общеобразовательных школ и опорных специалистов (включая логопедов, психологов, социальных педагогов, педагогов для детей с особыми образовательными потребностями), которые будут бастовать с 22 по 24 января, а также учителей прикладных школ, школ по интересам, детских садов и опорных специалистов в детских садах, которые участвуют в забастовке солидарности с 24 по 26 января», - уточнил Рунду.
Со стороны города школам предложено в качестве альтернативной деятельности участие в челлендже FitSphere «Toetussammude tervise heaks» и лицензия игры TriumfHealth в области душевного здоровья «Triumfland Saga».
Таллиннская центральная библиотека и ее филиалы продлевают время работы и приглашают детей читать, учиться, играть в настольные игры. Начиная с 22 января филиалы библиотеки, которые обычно по понедельникам закрыты, будут открыты с девяти до семнадцати часов. Отдел литературы на эстонском языке (бульвар Эстония, и отдел литературы на иностранных языках (ул. Лийвалайа, 40) открываются на час раньше обычного, то есть в 9:00, и закрываются в обычное время. Во вторник, 23 января, и в среду, 24 января, все библиотеки открыты с 9 часов и закрываются в обычное время.