В Таллинне в забастовке учителей примет участие около 3380 сотрудников муниципальных школ

В забастовке сотрудников образования примут участие 57 муниципальных общеобразовательных школ - 2917 сотрудников, а в забастовке солидарности - 460 сотрудников общеобразовательных школ. В забастовке не примет участие лишь Таллиннская Кадакаская основная школа, в которой учатся дети с особыми образовательными потребностями. В забастовке солидарности с 24 по 26 января примут участие 2058 сотрудников сферы образования из 106 детских садов и 114 сотрудников 4 школ по интересам, сотрудники Коплиского профтехучилища будут участвовать в забастовке 24 и 25 января.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду отметил, что все учебные заведения во время забастовки будут открыты. «В младших классах предлагается альтернативная деятельность в школах. Ученики с четвертого по девятый класс и гимназисты преимущественно будут находиться на дистанционном обучении, планируется также проектное обучение и самостоятельная работа. Все детские сады будут открыты, в том числе будут работать дежурные группы. К организации школьных дней и работе дежурных групп привлечены не участвующие в забастовке учителя и другой персонал, замещающие сотрудники, родители и приглашенные учителя, в том числе специалисты департамента образования», - пояснил Рунду. Во время забастовки дети будут обеспечены питанием и услугами школьной медицины.

В соответствии с договоренностью Таллинна, Таллиннского объединения руководителей учреждений дошкольного образования, Таллиннского объединения руководителей школ, Таллиннского союза работников образования, для сотрудников сферы образования сохранится зарплата, поначалу в первые три дня.