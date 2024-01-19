Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие несколько дней сообщил о криптомошеннике из Tinder, а также о краже алкогольных и табачных изделий из магазина в поселке Кехтна, Рапламаа. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Мустамяэ и о пожаре в волости Йыэляхтме.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Криптомошенник из Tinder, кража алкогольных и табачных изделий из магазина, ДТП в Таллинне
Насилие
В ночь на 14 января в полицию поступило сообщение о физической стычке в баре на улице Хоспидали в Пярну между посетившими бар мужчинами и владельцем, который попросил их уйти.
17 января в полицию поступило сообщение о конфликте между соседями в многоквартирном доме в волости Рапла, в ходе которого 39-летний мужчина напал на 51-летнюю женщину, толкнув ее и причинив ей увечья.
18 января поступило сообщение, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 28-летнего в отеле в Торнимяэ. Нападавший был задержан полицией.
18 января поступило сообщение, что 36-летняя женщина напала на своего 40-летнего сожителя на улице Юмера. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была задержана полицией.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
Утром 17 января в полицию поступило сообщение, что в 2 часа ночи в поселке Кехтна (Рапламаа) был взломан магазин и похищены алкогольные и табачные изделия. В тот же день полиция задержала 24-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Материальный ущерб, нанесенный кражей и взломом, выясняется.
18 января в полицию поступило сообщение, что из магазина на улице Папиниду в Пярну мужчина украл аккумулятор и отвертку на сумму 426 евро. 36-летний злоумышленник был задержан охраной магазина, а полиция возбудила уголовное дело.
Мошенничество
17 января поступило сообщение, что 10 декабря 52-летняя женщина начала общаться в приложении для знакомств Tinder с мужчиной, который через несколько дней перевел разговор на тему торговли криптовалютой и предложил помочь и научить ее инвестировать. 16 декабря женщина под его руководством зарегистрировалась на торговой платформе ex-sdx.com и в посреднической фирме по криптовалюте Bybit, совершив первый взнос. После этого женщина несколько раз переводила деньги на тот же криптоадрес, в том числе по настоянию этого человека оформила кредиты на свое имя в LHV и Bigbank на общую сумму 4410 евро. Женщина самостоятельно не может вывести деньги с платформы и была вынуждена производить дополнительные платежи под предлогом различных налогов. Ущерб от мошенничества составил 4878 евро.
17 января житель Ярвамаа сообщил в полицию, что за последний год на его имя было подписано несколько различных кредитных договоров. Причиненный ущерб расследуется.
17 января жительница Пярнумаа сообщила в полицию, что в августе прошлого года ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что на ее имя были взяты кредиты с использованием ее личных данных. Затем мужчина попросил ее загрузить приложение AnyDesk, после чего на ее имя были взяты два кредита неизвестным лицом и осуществлены переводы на неизвестные счета. Причиненный ущерб составил 3 700 евро.
17 января было начато расследование случая, в котором 35-летняя женщина получила SMS с сообщением, что доставка посылки приостановлена из-за отсутствия адреса на посылке. Было предложено проверить адрес и нажать на ссылку в SMS, которая отправила ее на якобы страницу Omniva, где было предложено обновить данные и доплатить 4 евро. После этого с ее счета было списано 859 евро.
18 января в полицию поступило сообщение, что в декабре мужчина, проживающий в Рапламаа, хотел купить колонку, предложенную в объявлении на портале soov.ee. Мужчина договорился с продавцом о сделке и перевел на указанный банковский счет продавца согласованную сумму за товар и стоимость доставки. До сих пор покупатель не получил обещанный товар, и ему не были возвращены уплаченные деньги. Нанесенный ущерб составил 265 евро.
Безопасность на границе
17 января в Таллиннском аэропорту был проверен гражданин Республики Филиппины 1975 года рождения, у которого не было необходимой шенгенской визы или вида на жительство для въезда в Эстонию. На границе ему был выдан запрет на въезд, он был задержан и помещен в центр содержания под стражей до обратного вылета.
17 января в Таллиннском аэропорту был проверен гражданин Германии, 1981 года рождения, который при сдаче багажа в аэропорту заявил сотрудникам аэропорта, что в его багаже находятся оружие и наркотики. Был составлен протокол о правонарушении и взяты показания свидетелей. После процедуры мужчину отпустили, и он улетел в Барселону.
17 января на пограничном переходе Лухамаа запретили въезд в страну гражданину России, который мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцу был составлен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.
17 января на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 22 гражданина Молдовы, двух граждан России и одного гражданина Украины.
18 января двум гражданам Молдовы было отказано во въезде на пограничном пункте Лухамаа, поскольку у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия их поездки. Иностранцам было отказано во въезде, и они были отправлены обратно в Россию.
18 января на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Таджикистана. Выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 35 дней, в том числе один день в Эстонской Республике. Мужчине выдали досудебное предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на девять месяцев и наложили штраф в размере 200 евро.
18 января сотрудник Пыхьяской префектуры провел процедуру по делу о незаконном пребывании гражданки Республики Гана, родившейся в 1986 году. Женщина находилась в Эстонии без законных оснований. 29 декабря она подала заявление на получение долгосрочной визы, а 18 января получила отказ. Женщине было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 14 дней, и был наложен запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на 3 месяца.
18 января в пункте пропуска «Нарва-1» два гражданина Таджикистана и один гражданин России были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы и получили запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны.
18 января на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восемь граждан Малайзии, шесть граждан Молдовы, а также одного гражданина Израиля, одного гражданина США и одного гражданина Великобритании.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожар
19 января в 01:53 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревянном садовом домике на улице Куресилма в деревне Юлгазе волости Йыэляхтме. Спасатели Мууга прибыли на место в 02:07 и увидели, что садовый домик размером 5x6 метров горит открытым пламенем. На место были направлены также спасатели Ласнамяэ со спасательной машиной и автоцистерной. К 04:03 пожар был полностью потушен. В результате пожара никто не пострадал, но садовый домик полностью сгорел. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования.
ДТП
19 января в 01:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Мустамяэ в Мустамяэ легковой автомобиль врезался в столб. Спасатели Кесклинна отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля, чтобы исключить риск возгорания, и помогали регулировать движение до прибытия полиции. Скорая помощь осмотрела на месте участников аварии, а полиция продолжила заниматься происшествием.
18 января в 17:12 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Имавере в Ярвамаа. Угол прицепа грузовика задел боковую сторону легкового автомобиля, в результате чего боковые окна автомобиля разбились. Скорая помощь проверила пассажиров в автомобиле, никто из них не нуждался в медицинской помощи, и спасатели сопроводили автомобиль на безопасное расстояние от дороги.
19 января в 07:07 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Имавере. Автобус без пассажиров провалился в глубокий снег у дороги, и водитель не мог выбраться из автобуса. Спасатели проложили дорогу к задней двери автобуса, через которую водитель вышел, и вытащили автобус обратно на дорогу.
18 января в 11:51 спасатели выехали на вызов в деревню Хундинурга, Нарва-Йыэсуу, на шоссе Таллинн-Нарва, где легковой автомобиль врезался в зад стоящего на обочине грузовика. Люди не пострадали. Спасатели проверили безопасность обеих машин, протекал бачок омывателя стекла. С инцидентом дальше занималась полиция.
18 января в 16:08 спасатели выехали в деревню Кауквере волости Винни, где с дороги вылетел легковой автомобиль. Люди были выведены из машины, с ними все было в порядке. Была проверена безопасность автомобиля, утечек не обнаружено.
В 10:04 спасатели получили вызов в деревню Пийра волости Винни, недалеко от Раквере, где один грузовик врезался в зад другого. Спасатели помогли пострадавшим водителям грузовиков выбраться из кабин, обоих забрала скорая помощь в больницу. Была проверена безопасность обеих машин, на дороге разлилось топливо, которое было покрыто абсорбентом. С инцидентом дальше занималась полиция.
Прочее
18 января в 15:04 спасатели выехали в Пыхья-Таллинн на улицу Гранийди, откуда поступило сообщение о комнате, полной угарного газа, и сработавшем датчике угарного газа. Спасатели Лиллекюла прибыли на место в 15:18 и зафиксировали высокий уровень угарного газа в воздухе, который снизился после проветривания. Выяснилось, что жители зажгли огонь в печи, но слишком рано закрыли заслонку. Люди не жаловались на плохое самочувствие, и спасатели напомнили жителям, что заслонку после топки нельзя закрывать слишком рано.