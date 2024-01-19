СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Криптомошенник из Tinder, кража алкогольных и табачных изделий из магазина, ДТП в Таллинне

Насилие

В ночь на 14 января в полицию поступило сообщение о физической стычке в баре на улице Хоспидали в Пярну между посетившими бар мужчинами и владельцем, который попросил их уйти.

17 января в полицию поступило сообщение о конфликте между соседями в многоквартирном доме в волости Рапла, в ходе которого 39-летний мужчина напал на 51-летнюю женщину, толкнув ее и причинив ей увечья.

18 января поступило сообщение, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 28-летнего в отеле в Торнимяэ. Нападавший был задержан полицией.

18 января поступило сообщение, что 36-летняя женщина напала на своего 40-летнего сожителя на улице Юмера. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была задержана полицией.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

Утром 17 января в полицию поступило сообщение, что в 2 часа ночи в поселке Кехтна (Рапламаа) был взломан магазин и похищены алкогольные и табачные изделия. В тот же день полиция задержала 24-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Материальный ущерб, нанесенный кражей и взломом, выясняется.

18 января в полицию поступило сообщение, что из магазина на улице Папиниду в Пярну мужчина украл аккумулятор и отвертку на сумму 426 евро. 36-летний злоумышленник был задержан охраной магазина, а полиция возбудила уголовное дело.

Мошенничество