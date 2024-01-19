Полиция ищет пропавшего в Курессааре 58-летнего Вельо

Последний раз с Вельо связывались по телефону в среду, 17 января, но на следующий день с мужчиной связаться не удалось. Местонахождение Вельо до сих пор неизвестно.

Полицейские собирают информацию о других возможных местах нахождения пропавшего Вельо, а также проверили возможные адреса, где он может находиться, но пока безрезультатно.

Рост Вельо около 175 см, у него короткие светлые волосы. На нем может быть черная куртка, шапка в бело-синюю полоску, джинсы и черные ботинки. У него может быть с собой болотно-зеленого цвета рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Вельо или знает его возможное местонахождение, сообщить об этом по телефону экстренной помощи Центра тревоги 112.