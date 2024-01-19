ВИДЕО ⟩ Снегопад осложнил дорожную обстановку и привел к авариям

В Таллинне на бульваре Вабадузе движение затруднено из-за нескольких остановившихся автомобилей, а также аварии двух автомобилей.

На Таммсааре-теэ около магазина Maxima столкнулись также два автомобиля. К счастью, никто не пострадал, и теперь водители обращаются в страховую компанию.

На данный момент основные и вспомогательные дороги по всей Эстонии находятся в разном состоянии. В Северной и Южной Эстонии дороги заснеженные и обледеневшие, в Центральной и Западной Эстонии - мокрые от соли. В настоящее время снег идет в Северной и Южной Эстонии, а также местами на восточном побережье Эстонии. В местах осадков дороги скользкие.

По прогнозу погоды в пятницу вечером будет снегопад, особенно интенсивные осадки ожидаются в Северной и Южной Эстонии. Ночью ветер постепенно ослабевает, местами на северном побережье возможны метели. В субботу утром основной снегопад будет на островах. Местами возможен туман. Дороги заснеженные и обледенелые.

Департамент транспорта напоминает водителям грузовиков, что перед началом движения необходимо очистить крышу грузовика и прицепа от снега и льда, чтобы на дорогу или другие автомобили не падали куски льда, которые могут угрожать жизни людей.