«Новости в 7» за 19 января: EKRE критикует «зеленую повестку», кто и зачем пришел на крещенские купания, как тонны снега стали произведениями искусства и чем пахнут праздники?

Сегодня в выпуске:

- Экономика и социальная жизнь Ида-Вирумаа во многом зависит от сланцевой энергетики, будущее которой остается туманным из-за «зеленого перехода» к более экологичным видам промышленности. Что об эом думают оппозиционные депутаты парламента из партии EKRE?

- Это важно: забастовку учителей ради повышения зарплат поддерживают две трети жителей страны; в связи с чем в центре столицы вводят новые ограничения скорости движения

- Сегодня - православный праздник Крещения Господня и многие верующие и даже далекие от религии отпраздновали его традиционным купанием в проруби. Наш корреспондент выясняла, для чего это нужно и можно ли таким способом отмыть грехи?

- Зима в этом году выдалась очень снежной, и помимо хлопот для коммунальных служб, это дарит еще и возможности для создания уникальных скульптур. Наш репортаж о том, как на одном из столичных стадионов студенты Академии художеств сваяли из десятков тонн снега огромные фигуры.

- Это интересно: почему 150 тысяч работников госсектора Северной Ирландии вышли на улицы; в Антарктиде заметили крайне редкого пингвина и экстремальный футбол в небе Бразилии

- Чем пахнут праздники и можно ли сохранить их аромат на весь год? Наша корреспондент узнавала, как создаются уникальные духи по индивидуальной формуле и как с этой задаче справляются новички и опытные парфюмеры

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 января.