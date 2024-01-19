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Следы кокаина обнаружены в помещениях партий шведского парламента

rus.postimees.ee
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Кокаин. Иллюстративное фото.
Кокаин. Иллюстративное фото. Фото: Nutlegal Photographer/Shutterstock

Газета Aftonbladet, которая искала следы кокаина в офисных туалетах, принадлежащих партиям парламента Швеции, и обнаружила употребление наркотиков в офисах четырех из восьми политических партий. Кокаин был обнаружен в помещениях Либералов, социал-демократов, шведских демократов и Левой партии.

Газета провела тесты, взяв интервью у представителей всех восьми парламентских партий об их политике в отношении наркотиков. Поверхность в туалетах протерали так называемой «кокаиновой салфеткой», которая меняет цвет при контакте с наркотиком. В четырех случаях тестовая салфетка быстро становилась синей, что указывало на присутствие кокаина.

«К сожалению, я не особенно удивлен. Кокаин встречается повсюду в обществе», - сказал Леннарт Карлссон, офицер наркополиции с 25-летним опытом работы и председатель профсоюза наркополицейских, комментируя выводы Aftonbladet. Он посчитал метод тестирования, использованный газетой, полностью надежным, но тестовые салфетки нельзя будет использовать в качестве официального доказательства.

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