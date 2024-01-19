Следы кокаина обнаружены в помещениях партий шведского парламента

Газета Aftonbladet, которая искала следы кокаина в офисных туалетах, принадлежащих партиям парламента Швеции, и обнаружила употребление наркотиков в офисах четырех из восьми политических партий. Кокаин был обнаружен в помещениях Либералов, социал-демократов, шведских демократов и Левой партии.
Газета провела тесты, взяв интервью у представителей всех восьми парламентских партий об их политике в отношении наркотиков. Поверхность в туалетах протерали так называемой «кокаиновой салфеткой», которая меняет цвет при контакте с наркотиком. В четырех случаях тестовая салфетка быстро становилась синей, что указывало на присутствие кокаина.