Следы кокаина обнаружены в помещениях партий шведского парламента

Газета провела тесты, взяв интервью у представителей всех восьми парламентских партий об их политике в отношении наркотиков. Поверхность в туалетах протерали так называемой «кокаиновой салфеткой», которая меняет цвет при контакте с наркотиком. В четырех случаях тестовая салфетка быстро становилась синей, что указывало на присутствие кокаина.