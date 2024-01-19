ПРОГНОЗ ⟩ Партия реформ может победить на европейских выборах

Данные недавнего общеевропейского опроса дают основание прогнозировать, что, если Партия реформ сможет быть сильной в военных вопросах как внутри страны, так и на международном уровне, она сможет добиться очень хорошего результата на выборах в Европарламент, пишет редактор Focus Мартин Эхала.