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ПРОГНОЗ ⟩ Партия реформ может победить на европейских выборах

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Заседание правления Партии реформ. На переднем плане премьер-министр и председатель партии Кая Каллас.
Заседание правления Партии реформ. На переднем плане премьер-министр и председатель партии Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Данные недавнего общеевропейского опроса дают основание прогнозировать, что, если Партия реформ сможет быть сильной в военных вопросах как внутри страны, так и на международном уровне, она сможет добиться очень хорошего результата на выборах в Европарламент, пишет редактор Focus Мартин Эхала.

Сегодня был опубликован опрос, проведенный в 11 европейских странах под эгидой Европейского совета по международным отношениям, который показывает, что перед предстоящими выборами в Европарламент электорат раскололся на пять конкурирующих «кризисных лагерей».

Авторы исследования, известные политологи Иван Крастев и Марк Леонард, дают обзор его основных результатов в сегодняшнем Fookus. Они отмечают, что пять кризисов, которые затронули электорат, – это война в Украине, экономический хаос, изменение климата, иммиграция и Covid-19. В разных европейских странах им придается разное значение.

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