ПРОГНОЗ ⟩ Партия реформ может победить на европейских выборах

Данные недавнего общеевропейского опроса дают основание прогнозировать, что, если Партия реформ сможет быть сильной в военных вопросах как внутри страны, так и на международном уровне, она сможет добиться очень хорошего результата на выборах в Европарламент, пишет редактор Focus Мартин Эхала.
Сегодня был опубликован опрос, проведенный в 11 европейских странах под эгидой Европейского совета по международным отношениям, который показывает, что перед предстоящими выборами в Европарламент электорат раскололся на пять конкурирующих «кризисных лагерей».