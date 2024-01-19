Британия впервые успешно провела испытания лазерного оружия, способного заменить ракеты

Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.

По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в один фунт с расстояния в километр.

Система лазерного оружия разрабатывается Оборонной научно-технической лабораторией (Dstl) совместно с промышленными партнерами по заказу Минобороны.

Минобороны назвало испытания на полигоне на Гебридских островах в Шотландии важным шагом на пути к принятию технологии на вооружение.

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эта технология позволит снизить зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также уменьшить риск сопутствующего ущерба.

Как сообщает Министерство обороны, возможность использования этой технологии в своих средствах ПВО рассматривают и армия, и Королевский флот.

Ведущие военные державы начали разрабатывать лазерное оружие еще в середине прошлого века.

ВМС США уже установили лазерные системы на нескольких эсминцах. Однако, например, по беспилотникам хуситов в последние недели в Красном море они стреляли не лазером, а все же ракетами.

При этом зенитные ракеты обычно гораздо дороже беспилотников: ракеты могут стоить сотни тысяч и даже больше миллиона долларов, а относительно простые беспилотники-камикадзе - несколько десятков тысяч.

По данным Минобороны, система DragonFire за 10 секунд работы расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. В целом же стоимость эксплуатации системы составляет менее 10 фунтов за выстрел.

Дальность действия системы DragonFire засекречена.

«Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, связанных с оружием направленной энергии», - заявил руководитель Dstl Пол Холлинсхед.

Разработка лазерного оружия происходит на фоне все более широкого использования беспилотников во время военных действий, что особенно заметно в конфликте между Украиной и Россией.