Британия впервые успешно провела испытания лазерного оружия, способного заменить ракеты

В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер, пишет Би-би-си.
Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.
По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в один фунт с расстояния в километр.
Система лазерного оружия разрабатывается Оборонной научно-технической лабораторией (Dstl) совместно с промышленными партнерами по заказу Минобороны.
Минобороны назвало испытания на полигоне на Гебридских островах в Шотландии важным шагом на пути к принятию технологии на вооружение.
Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эта технология позволит снизить зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также уменьшить риск сопутствующего ущерба.
Как сообщает Министерство обороны, возможность использования этой технологии в своих средствах ПВО рассматривают и армия, и Королевский флот.
Ведущие военные державы начали разрабатывать лазерное оружие еще в середине прошлого века.
ВМС США уже установили лазерные системы на нескольких эсминцах. Однако, например, по беспилотникам хуситов в последние недели в Красном море они стреляли не лазером, а все же ракетами.
При этом зенитные ракеты обычно гораздо дороже беспилотников: ракеты могут стоить сотни тысяч и даже больше миллиона долларов, а относительно простые беспилотники-камикадзе - несколько десятков тысяч.
По данным Минобороны, система DragonFire за 10 секунд работы расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. В целом же стоимость эксплуатации системы составляет менее 10 фунтов за выстрел.
Дальность действия системы DragonFire засекречена.
«Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, связанных с оружием направленной энергии», - заявил руководитель Dstl Пол Холлинсхед.
Разработка лазерного оружия происходит на фоне все более широкого использования беспилотников во время военных действий, что особенно заметно в конфликте между Украиной и Россией.