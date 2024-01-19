Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Британия впервые успешно провела испытания лазерного оружия, способного заменить ракеты

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Ракета «СуперХеви» компании SpaceX.
Ракета «СуперХеви» компании SpaceX. Фото: ADAM DAVIS

В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер, пишет Би-би-си.

Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.

По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в один фунт с расстояния в километр.

Система лазерного оружия разрабатывается Оборонной научно-технической лабораторией (Dstl) совместно с промышленными партнерами по заказу Минобороны.

Минобороны назвало испытания на полигоне на Гебридских островах в Шотландии важным шагом на пути к принятию технологии на вооружение.

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эта технология позволит снизить зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также уменьшить риск сопутствующего ущерба.

Как сообщает Министерство обороны, возможность использования этой технологии в своих средствах ПВО рассматривают и армия, и Королевский флот.

Ведущие военные державы начали разрабатывать лазерное оружие еще в середине прошлого века.

ВМС США уже установили лазерные системы на нескольких эсминцах. Однако, например, по беспилотникам хуситов в последние недели в Красном море они стреляли не лазером, а все же ракетами.

При этом зенитные ракеты обычно гораздо дороже беспилотников: ракеты могут стоить сотни тысяч и даже больше миллиона долларов, а относительно простые беспилотники-камикадзе - несколько десятков тысяч.

По данным Минобороны, система DragonFire за 10 секунд работы расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. В целом же стоимость эксплуатации системы составляет менее 10 фунтов за выстрел.

Дальность действия системы DragonFire засекречена.

«Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, связанных с оружием направленной энергии», - заявил руководитель Dstl Пол Холлинсхед.

Разработка лазерного оружия происходит на фоне все более широкого использования беспилотников во время военных действий, что особенно заметно в конфликте между Украиной и Россией.

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх