Правительство РФ предложило ввести обязательный консульский учет россиян, проживающих за рубежом

Подробности инициативы неизвестны, в том числе о том, как будет происходить учет россиян.

На Консульском информационном портале говорится, что в настоящее время граждане РФ, находящиеся за пределами страны, имеют право встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Там отмечается, что это сугубо добровольная инициатива, которая осуществляется по желанию гражданина вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом.

«При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий», - говорится на сайте.

В конце декабря «Ведомости» писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство. По словам собеседников издания, налоговая служба направила россиянам анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 год.

ФНС просит предоставить копии паспортов (внутреннего и заграничного), выписки по счетам в иностранном банке, а также копии документов, подтверждающих, что у них есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран. Газета отмечала, что ранее ФНС не запрашивала данные о гражданстве и виде на жительство у потенциальных обладателей счетов за рубежом.