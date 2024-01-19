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Передача данных Pere Sihtkapital была признана законной

Кадри Таммепуу
, журналист
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Тармо Олго.
Тармо Олго. Фото: Mihkel Maripuu

Регистр народонаселения не нарушил закон, когда передал Pere Sihtkapital личные данные тысяч женщин для тщательного изучения, говорится в проверке Министерства внутренних дел. Однако в работе учреждения нашлись и возможности для совершенствования.

В августе прошлого года разразился скандал, потрясший общественность, когда Pere Sihtkapital запросил личные данные тысяч женщин из регистра народонаселения от имени Тартуского университета - личные коды, адреса электронной почты, номера телефонов - и задавал им очень личные вопросы о сексуальных привычках, политических и религиозных предпочтениях и мировоззренческих убеждениях.

Инцидент расследовали Инспекция по защите данных и Тартуский университет. Внеочередная проверка была также инициирована Министерством внутренних дел. Результаты проверки были объявлены в пятницу.

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