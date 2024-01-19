Передача данных Pere Sihtkapital была признана законной

В августе прошлого года разразился скандал, потрясший общественность, когда Pere Sihtkapital запросил личные данные тысяч женщин из регистра народонаселения от имени Тартуского университета - личные коды, адреса электронной почты, номера телефонов - и задавал им очень личные вопросы о сексуальных привычках, политических и религиозных предпочтениях и мировоззренческих убеждениях.