Тяжелые ДТП на пешеходных переходах: пострадали 22-летняя девушка и три девочки-подростка

Вчера в 10.29 в Таллинне на Козе-теэ возле остановки общественного транспорта «Сарапуу» 40-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 22-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу.

В 16.45 в Таллинне на Пярнуском шоссе, 41А произошло ДТП: 36-летняя женщина на автомобиле Škoda Fabia сбила 11-летнюю девочку, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку доставили в больницу.

В 20.26 в Харьюмаа в Кейла возле здания на Палдиском шоссе, 50 также произошла авария: 44-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Passat сбила 15-летнюю и 16-летнюю девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходов доставили в больницу.

Водители не справились с управлением

В 17.50 в деревне Лубья в волости Виймси в Харьюмаа у дома на Рейну-теэ, 12 произошло ДТП: 33-летний мужчина не справился с управлением автомобилем Chrysler Town & Country и машина вылетела с дороги. Водитель был доставлен в больницу.

В 19.00 в деревне Куртна в волости Саку в Харьюмаа на дороге Куртна-Виливере 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Kia Sportage, которым управляла 44-летняя женщина. Водитель Kia и 19-летняя пассажирка Volkswagen были доставлены в больницу.

В 23.47 в деревне Таресте в Хийумаа на 29,39 километре шоссе Хелтермаа-Кярдла-Луйдья 36-летний мужчина на BMW X5 съехал с дороги. Водитель был доставлен в больницу.