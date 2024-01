Как пишет портал All That Is Interesting, в последний раз Тара даже в шутку сказала матери, чтобы та шла ее искать, если она не вернется до полудня. В половине первого у нее была теннисная игра с ее парнем, поэтому она очень надеялась к тому времени поездку закончить. Однако наступил полдень, а Тара не появилась. К сожалению, больше ее никогда не видели.