19-летняя американка Тара Калико пропала без вести в Белене, штат Нью-Мексико, 20 сентября 1988 года. Год спустя во Флориде была найдена фотография, на которой видна связанная женщина, пишет Rus.TVNET. Была ли это она?

Утром 20 сентября 1988 года 19-летняя Тара Калико покинула свой дом в Нью-Мексико, США, чтобы отправиться в ежедневную поездку на велосипеде. Маршрут вдоль 47-го шоссе в штате Нью-Мексико не был для нее чужим, так как она ездила там ежедневно. Ее мать Петти знала этот маршрут очень хорошо, так как часто каталась там с дочерью и сама. Впрочем, в последнее время Пэтти имела свойство пропускать поездки, так как недавний инцидент, когда агрессивный водитель чуть ее не сбил, конкретно ее встревожил. Тара же, наоборот, отказалась прекращать традицию и только смеялась, когда мать просила ее хотя бы носить с собой средство самообороны.

Как пишет портал All That Is Interesting, в последний раз Тара даже в шутку сказала матери, чтобы та шла ее искать, если она не вернется до полудня. В половине первого у нее была теннисная игра с ее парнем, поэтому она очень надеялась к тому времени поездку закончить. Однако наступил полдень, а Тара не появилась. К сожалению, больше ее никогда не видели.