Умер почетный консул Эстонии в Канаде

Вклад Лааса Лейвата в развитие Эстонии на протяжении многих десятилетий чрезвычайно значителен. Он был самым успешным защитником канадской эстонской общины, его также уважали другие лидеры канадского сообщества Центральной и Восточной Европы, канадские политики, СМИ и правительство Эстонии.

В 2008 году режим Путина «признал» усилия Лейвата, когда националистическое пропутинское молодежное движение «Наши» вписало его имя среди других видных эстонцев, потребовав от Кремля запретить ему въезд на территорию России.

Когда в 2014 году новое поколение канадских эстонцев взяло на себя обязательство присоединиться к Центральному совету эстонцев Канады, Лаас Лейват сразу же предложил свою поддержку. Сегодня совет восстановил место ценного лидера в сообществах Центральной и Восточной Европы в Канаде - во многом благодаря постоянному и активному руководству Лейвата.

Канада была первым западным правительством, официально признавшим независимость Эстонии, Латвии и Литвы.