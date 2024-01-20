Ограбление ⟩ В магазин ворвались вооруженные люди в масках

В полицию 4 января поступило сообщение, что в 18.45 двое мужчин в масках вошли в магазин в поселке Вяэтса в волости Тюри и угрожали продавцу магазина предметом, похожим на оружие, чтобы тот открыл кассу и отдал ключ от сейфа магазина.
Ляэнеский окружной прокурор Мерике Лугна сообщила, что в данный момент полиция собирает информацию о случившемся, а более точные обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося уголовного производстве.
«И полиция, и прокуратура очень серьезно относятся к расследованию ограбления, поскольку такой случай нарушает чувство безопасности людей и требует срочного вмешательства».
Людей, которые стали свидетелями или имеют информацию об ограблении, произошедшем в магазине в поселке Вяэтса, просят связаться с полицией, написав на адрес электронной почты airika-helle.jalast@politsei.ee или позвонив по телефону 384 9907.
Грабители забрали в магазине наличные и скрылись. Сумма ущерба, нанесенного в результате ограбления, составляет почти 3600 евро.