Простой лайфхак: как экономить дрова и быстрее нагревать помещение

В разгаре сезон, когда нагрузка на топки самая большая. Хотя на первый взгляд может показаться, что нагреть помещение несложно, безопасная растопка – нечто большее, чем просто бросить дрова в плиту и зажечь спичку.
Первый шаг при растопке печи – убрать золу, оставшуюся с прошлой растопки. Горячую золу ни в коем случае нельзя класть в пластмассовое ведро или картонную коробку. Достаточно одного тлеющего уголька – и несчастный случай не заставит себя долго ждать. Зола обязательно должна остыть, после чего ее можно выбросить, например, в компостную кучу в саду или в контейнер для бытовых отходов.
Перед топочным отверстием не должно быть горючих материалов. Стильный ковер может отлично вписываться в ваш интерьер, однако на полу перед печью должно быть какое-либо негорючее покрытие, например, жесть, камень или стекло. Также перед печью нельзя складывать запас дров на несколько дней: они могут быстро загореться, если на них попадет искра из печи.
Используйте для растопки только качественные поленья. Их можно занести в помещение за день до растопки, чтобы они были достаточно сухими. Из-за сырой или обработанной древесины в трубе образуется смола, что может вызвать пожар.
Стоит помнить, что не все, что мало-мальски горит, предназначено для сжигания в печи: детали из клееной древесины, картон, бумага, опилочные плиты и т. п. не подходят. Иными словами, топка вашего дома не должна превратиться в свалку.
Распространено заблуждение, что, если не открывать задвижку полностью, будет теплее. Руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, который ежедневно сталкивается с различными проблемами, вызванными растопкой, подчеркивает, что печь нельзя топить с полузакрытой задвижкой! При растопке задвижка должна быть в максимально открытом положении.
Когда же ее можно закрыть? После растопки печи задвижку надо держать открытой примерно полчаса. Печи необходима эта пауза, чтобы выпустить угарный газ.
Для многих, пожалуй, станет сюрпризом, что дрова надо поджигать сверху, а не снизу: в противном случае не возникнет остаточного горения и много тепла уйдет впустую. Если поджигать сверху, древесные газы проходят через пламя и в результате помещение быстрее нагревается, а дров тратится меньше.
Если поджигать дрова сверху, сам процесс горения будет чище. «Если поджигать снизу, горение происходит под грудой поленьев, и газы, выделяющиеся из верхних дров, не сгорая, уходят в трубу», – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Чтобы облегчить растопку, можно использовать, например, природные таблетки для розжига, ветки или небольшие деревяшки.
Печь начинает давать правильное тепло, только когда после растопки прошло некоторое время. Распространенная ошибка – сжечь первую партию поленьев и сразу забросить вторую, если не третью – печка ведь не горячая! В результате топка может перегреться, и на ее стенках образуются трещины.
Пярьяла предупреждает, что в таком случае загореться может и сажа. И это может произойти, когда члены семьи крепко спят ночью. Важно знать, что о коварном угарном газе сообщит только датчик угарного газа – дымовой датчик на него не реагирует.