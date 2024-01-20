Простой лайфхак: как экономить дрова и быстрее нагревать помещение

Первый шаг при растопке печи – убрать золу, оставшуюся с прошлой растопки. Горячую золу ни в коем случае нельзя класть в пластмассовое ведро или картонную коробку. Достаточно одного тлеющего уголька – и несчастный случай не заставит себя долго ждать. Зола обязательно должна остыть, после чего ее можно выбросить, например, в компостную кучу в саду или в контейнер для бытовых отходов.

Перед топочным отверстием не должно быть горючих материалов. Стильный ковер может отлично вписываться в ваш интерьер, однако на полу перед печью должно быть какое-либо негорючее покрытие, например, жесть, камень или стекло. Также перед печью нельзя складывать запас дров на несколько дней: они могут быстро загореться, если на них попадет искра из печи.

Используйте для растопки только качественные поленья. Их можно занести в помещение за день до растопки, чтобы они были достаточно сухими. Из-за сырой или обработанной древесины в трубе образуется смола, что может вызвать пожар.

Стоит помнить, что не все, что мало-мальски горит, предназначено для сжигания в печи: детали из клееной древесины, картон, бумага, опилочные плиты и т. п. не подходят. Иными словами, топка вашего дома не должна превратиться в свалку.