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У СОСЕДЕЙ ⟩ В Финляндии оживляется рынок жилой недвижимости

rus.postimees.ee
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Выставленная на продажу квартира в Хельсинки.
Выставленная на продажу квартира в Хельсинки. Фото: kiinteistomaailma.fi

Ипотечная организация Hypo заявляет, что Финляндия восстанавливается после рецессии, но в этом году экономический рост будет нулевым. Однако уже наблюдается дефицит больших квартир, расположенных вблизи быстрорастущих городов, передает YLE.

Инфляция или увеличение потребительских цен замедлится в этом году до двух процентов, в то время как в 2023 году она составляла выше шести процентов.

Замедление инфляции отражается также на рынке жилья – торговля начала восстанавливаться.

Маклеры по недвижимости сообщают, что показы объектов посещает все больше людей, настроенных на покупку. Уже наблюдается дефицит наиболее популярной недвижимости – рассчитанных на семьи с детьми квартир, расположенных вблизи быстрорастущих городов.

Процентные ставки по ипотечным кредитам упали с пиковых показателей прошлого года и ожидается, что в этом году спад продолжится.

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