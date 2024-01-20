У СОСЕДЕЙ ⟩ В Финляндии оживляется рынок жилой недвижимости

Инфляция или увеличение потребительских цен замедлится в этом году до двух процентов, в то время как в 2023 году она составляла выше шести процентов.

Замедление инфляции отражается также на рынке жилья – торговля начала восстанавливаться.

Маклеры по недвижимости сообщают, что показы объектов посещает все больше людей, настроенных на покупку. Уже наблюдается дефицит наиболее популярной недвижимости – рассчитанных на семьи с детьми квартир, расположенных вблизи быстрорастущих городов.

Процентные ставки по ипотечным кредитам упали с пиковых показателей прошлого года и ожидается, что в этом году спад продолжится.