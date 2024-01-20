«Неприятная история. Некрасивый шаг»: решение президента Эстонии вызвало возмущение членов Рийгикогу

Лийя Хянни, которая была членом Рийгикогу в 1992-99 годах, отмечает в своем посте в соцсети, что президент решил пригласить на прием членов Рийгикогу, исходя из их позиции в парламенте. «Это оставит за бортом праздничного мероприятия большую часть народных представителей. Согласно конституции, мандат каждого члена Рийгикогу имеет равный вес и значение - член Рийгикогу представляет эстонский народ», - подчеркивает Хянни.

Хянни отмечает, что членов Рийгикогу до сих пор приглашали не из-за их личных качеств, а как представителей народа. «По сути, в рамках представительной демократии это дань уважения эстонскому народу как носителю высшей государственной власти».

Советник президента по коммуникации Индрек Треуфельдт сказал редакции Postimees, что пожелание главы государства состоит в том, чтобы на приеме по случаю Дня независимости все гости поместились в зале театра «Эстония», и чтобы никто из них не был вынужден смотреть концерт на экране в соседней комнате.

Однако, по мнению Ханни, к этому нельзя относиться серьезно. «Недостаток места не является серьезным поводом для изменения существующей традиции, что еще больше подрывает авторитет Рийгикогу, которому это учреждение уже достаточно повредило. Неприятная история».

Член фракции EKRE Рийгикогу Варро Вооглайд в своем посте отмечает, что послание президента Кариса понять нетрудно - 15-й состав Рийгикогу не пригоден для участия в празднике Эстонской Республики.

«С протокольной точки зрения это, очевидно, некрасивый шаг, тем более что Эстония должна быть парламентской страной», - утверждает Вооглайд.

При этом он отмечает, что лично он бы отметил День независимости Эстонии в семейном кругу, как и делал всегда.

«Действительно нет ни малейшего желания праздновать с коалицией лжецов - тем более, что многим людям в Эстонии из-за антинародной деятельности этой самой компании приходится все труднее», - отмечает Вооглайд.