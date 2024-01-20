СУББОТНЕЕ ЧТИВО ⟩ Большой определитель видов покупателей летнего жилья

Мастер на все руки

Для мастера самое важное, чтобы дом и окружающая его территория постоянно нуждалась в уходе, и здесь все время нужно было чем-то заниматься. Для такого человека слишком хорошо функционирующий дом и ухоженный участок – словно скучная книга, которая довольно быстро вгоняет в сон. Он не боится даже самых сложных работ и готов часами или даже неделями осваивать новые навыки, чтобы ни один чужой человек не имел отношения к его дому. Такой мастер освоил, кроме прочего, умение выкладывать трубу, заменять стропила и, естественно, выполнять электротехнические работы. Мастер на все руки словно вино, которое с каждым годом становится все лучше. По этой причине для выполненного своими руками обновления и ремонта дома часто бывает характерно неравномерное качество – часто можно видеть, что более ранние работы были выполнены несколько небрежно, однако результаты последних работ могут дать несколько очков вперед даже профессиональным строителям. Когда больше уже нечего делать, такой домовладелец всегда найдет какое-нибудь новое занятие или начнет переделывать прежние работы.