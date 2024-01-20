СУББОТНЕЕ ЧТИВО ⟩ Большой определитель видов покупателей летнего жилья

Весна уже не за горами, и уже через пару месяцев, как это обычно бывает, начнутся активные поиски «домика в деревне». Руководители команд Pindi Kinnisvara по продажам Кристен Оливер Раттасепп, Свен Семпелсон и Пеэп Сооман объединили свои усилия и представили справочник наиболее распространенных типов покупателей дач и вообще загородной недвижимости.
Данная классификация, естественно, не является абсолютной, поскольку встречаются, как правило, комбинации различных типов, однако, она, вероятно, все же позволит получить некоторое представление о том, кто ищет летние дачи, и, возможно, кто-то из заинтересованных в покупке почерпнет вдохновение при картировании и реализации своих желаний и мечтаний.
Мастер на все руки
Для мастера самое важное, чтобы дом и окружающая его территория постоянно нуждалась в уходе, и здесь все время нужно было чем-то заниматься. Для такого человека слишком хорошо функционирующий дом и ухоженный участок – словно скучная книга, которая довольно быстро вгоняет в сон. Он не боится даже самых сложных работ и готов часами или даже неделями осваивать новые навыки, чтобы ни один чужой человек не имел отношения к его дому. Такой мастер освоил, кроме прочего, умение выкладывать трубу, заменять стропила и, естественно, выполнять электротехнические работы. Мастер на все руки словно вино, которое с каждым годом становится все лучше. По этой причине для выполненного своими руками обновления и ремонта дома часто бывает характерно неравномерное качество – часто можно видеть, что более ранние работы были выполнены несколько небрежно, однако результаты последних работ могут дать несколько очков вперед даже профессиональным строителям. Когда больше уже нечего делать, такой домовладелец всегда найдет какое-нибудь новое занятие или начнет переделывать прежние работы.
Любитель наслаждаться жизнью
Независимо от места нахождения его летний дом должен всегда находиться в безупречном порядке. Он не любит выполнять физическую работу и по возможности заказывает услугу стрижки газона у деятельного соседа, который выполняет все работы за подобных лентяев. В его понимании дача предназначена исключительно для летнего отдыха, который включает также частые приемы гостей, посещение бани и ежедневное наслаждение барбекю. По воле обстоятельств он все-таки вынужден иметь отвертку и аккумуляторную дрель, однако в ход они идут только в случае крайней необходимости. Зимой или в плохую погоду он не расположен слишком часто посещать свой летний дом, поскольку уже (или еще) не лето, а летний дом все же предназначен именно для летнего отдыха.
Кстати, к этой категории относится также и руководитель команды Pindi Kinnisvara по продажам жилья в новостройках Пеэп Сооман.
Отшельник
Для отшельника совершенно неважно, в каком состоянии находится его летний домик. Он совершенно свободно может представлять собой некое несуразное сооружение, больше напоминающее палатку, при этом главное, чтобы недвижимость располагалась как можно дальше от цивилизации. Отсутствие интернета и телефонной связи, а в крайних случаях – даже электричества и питьевой воды его совершенно не волнует. Порой он попросту не желает, чтобы что-либо созданное руками человека, будь то проложенный под землей водопровод или расположенные на высоте нескольких метров электрические провода, нарушали его уединение. Самое важное – это полный покой и тишина, которые чаще всего можно обрести посреди густого леса или на небольшом островке.
Данную категорию в рабочей группе представляет руководитель западного и южного региона Pindi Kinnisvara Свен Семпелсон.
Мечтатель
Мечтателю летний дом даже и не нужен, ведь для него вполне достаточно и незастроенного земельного участка. Лучше всего, чтобы на участке не было ни одного строения, поскольку это мешает мечтать. Пустой участок будит его творческое воображение, и он может годами, а порой даже десятилетиями чертить на распечатанном плане участка различные наброски того, как должно выглядеть его гнездышко, в котором он будет проводить свою жизнь на пенсии. Он часто берет с собой кусторез, косит густую траву и срезает высокую поросль деревьев, чтобы они не мешали глядеть вдаль и предаваться мечтам.
Земледелец
Он черпает энергию от того, что после длительного зимнего прозябания в тесной городской квартире весной можно, наконец, вскопать землю и начать что-то выращивать на участке. Идеальное место летнего отдыха – это расположенная поблизости от города неказистая избушка на участке с плодородной почвой, до которого можно добраться непременно также и на городском автобусе. Главное, чтобы в домике крыша не протекала и ветер не задувал в щели, чтобы в нем можно было хранить рабочие инструменты, а после долгой и утомительной посадки клубники или обрезки веток на яблонях можно было прилечь на ночь. Земледелец – натура терпеливая. Он знает, что если усердно трудиться, то, в конце концов, осенью созреют вкусные яблоки и прочие дары сада и огорода, которыми с гордостью можно делиться с близкими. Самые деятельные из земледельцев выращивают на крошечном клочке земли также картофель, морковь и прочие необходимые плоды, из которых зимой так приятно приготовить овощное рагу.
Трудоголик
Основным критерием для этой натуры является место нахождения летнего дома, который не должен располагаться на расстоянии более чем часовой поездки на автомобиле от городского дома и места работы, и чтобы при необходимости можно было вовремя успеть на собрание или деловую встречу. У него всегда полностью заряжен телефон, ноутбук всегда с собой, и если вдруг пропадает интернет, то для него весь день идет насмарку. Летний дом трудоголика легко определить, поскольку предметы во дворе зачастую бывают беспорядочно разбросаны, а работы по дому – не закончены. Нередко можно видеть, как топор, которым рубили дрова, попросту застрял в целом полене, поскольку во время отдыха трудоголику неожиданно поступил телефонный звонок с работы, и ему пришлось срочно ехать в офис, бросив свое занятие.
Из членов рабочей группы к этой категории относится руководитель северного и восточного региона Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.
Переселенец
Для него самое важное – это окружающая инфраструктура, поскольку в один прекрасный день, рано или поздно, он планирует погрузить все свои вещи и членов семьи в машину и окончательно переехать в летний дом. Нужно ли перед этим немного подправить имеющиеся постройки или возвести совершенно новый дом, зависит уже от размера кошелька переселенца. А если поблизости от такого дома нет общественного транспорта, магазина, образовательных учреждений и прочих необходимых для повседневной жизни условий, то такой дом он попросту не будет покупать, поскольку доступность услуг, вернее, их отсутствие, никаким образом не совпадает с его представлением о доме, в котором он в будущем намерен проживать круглый год.