Проживающую в Эстонии активистку в России признали «иноагентом»

Основание для внесения Чириковой в список «иностранных агентов» Минюст РФ назвал ее участие в качестве эксперта и респондента «на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», выступления против войны и участие в организациях, которые признаны в России «нежелательными».

«Ура! Наконец-то признание заслуг! Получила статус иноагента, - написала на своей странице в Facebook Чирикова. - Естественно никаких унизительных плашек вешать не буду, так как не подчиняюсь требованиям фашистского режима. В планах еще активнее помогать победе Украины и делать все для наступления Свободы России».

Вместе с Чириковой список также в пятницу пополнили социолог Григорий Юдин, основательница издания «Верстка» Лола Тагаева, экс-депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».

Евгения Чирикова возглавляла «Движение в защиту Химкинского леса», занималась предпринимательством и оппозиционной политикой в России. Получила награду «Храбрая женщина» (2011) и является лауреатом премии Голдманов в области охраны окружающей среды (2012). Была вынуждена покинуть Россию из-за репрессивных действий властей и угрозы жизни. С 2015 года вместе с семьей живет в Эстонии. Чирикова активно участвует в работе разных форматов сотрудничества, объединяющих российских демократов.