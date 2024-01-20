Фото ⟩ До открытия долгожданного магазина дешевой одежды осталось совсем чуть-чуть

Новым для Пайде игроком на рынке станет магазин сети Pepco, которых на данный момент по всей Эстонии насчитывается более 30. В новом торговом центре также откроется магазин Automaailm.

Менеджер по маркетингу в странах Балтии Pepco Марта Буткевич-Репше подтвердила тогда, что они действительно откроют свой первый магазин в Пайде в 2024 году. «Это хорошая новость и для нас, поскольку раньше у нас не было собственных магазинов в Центральной Эстонии, - сказала она. - Мы верим, что покупатели хорошо примут ассортимент товаров нашего магазина, поскольку теперь им больше не придется отправляться за покупками в более крупные населенные пункты. По этой же причине мы открываем наши магазины и в небольших городах».

Буткевич-Репше добавила, что ассортимент магазина Пайде будет аналогичен другим магазинам Pepco в Эстонии. «В магазине будет одежда для всей семьи, а также большой выбор вещей для дома», - отметила она.

В магазине Pepco в Пайде будут работать пять человек.

Теперь Буткевич-Репше уточнила и точное время открытия магазина – магазин в Пайде откроет свои двери 1 февраля в 9 утра.

Более наблюдательные прохожие наверняка заметили, что витрины Automaailm и магазина Pepco освещены до позднего вечера, полны людей и рабочего процесса. Марта Буткевич-Репше также подтвердила, что работа действительно идет полным ходом и подготовка продлится до вечера накануне официального открытия.