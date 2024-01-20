Не верь глазам своим ⟩ Рекламные 3D-изображения новых квартир и их реальный вид – две большие разницы

Тот же принцип касается и внутренних видов. Важно то, что происходит внутри помещения. Виды из окон изображены с минимальной детализацией, в основном видно только небо и зелень. По этой же причине предпочитают визуализировать квартиры на верхних этажах. Каким будет вид из конкретной квартиры, станет ясно лишь тогда, когда дом и стены будут уже возведены. При этом всегда нужно учитывать, что высокое озеленение и застройка района с течением времени могут меняться.

Планировка помещений

Важно понимать, что 3D-изображение дает представление о помещении с одного определенного ракурса, поэтому может создаться обманчивое впечатление о размерах и целостности комнаты. Это особенно заметно в небольших помещениях – таких как ванные комнаты и спальни.

«Поэтому вас не должно вводить в заблуждение пространственное впечатление, поскольку цель визуализации – прежде всего отобразить сочетание плитки, полов и используемых материалов. Чаще всего для изображений выбирают одну-две квартиры, из которых, в свою очередь, снимаются типовые виды с наиболее подходящих ракурсов. Зачастую это квартиры с самой открытой планировкой, при визуализации которых можно донести больше всего информации. Однако на самом деле в продаже может быть только две или три таких квартиры», – подчеркнула Пукк.

Интерьерное решение