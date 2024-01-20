Франция предоставит Украине «умные» авиабомбы AASM Hammer. Как они могут изменить ситуацию на фронте?

На бомбу спереди и сзади устанавливаются специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас.

Впереди устанавливается система наводки. Она может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Последняя даже позволяет поражать быстро движущиеся цели.

Позади бомбы монтируют систему ускорения. Она имеет твердотопливный реактивный двигатель и небольшие крылья-стабилизаторы.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км, а также в любую погоду и на низкой высоте.

Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу «выстрелил и забыл», то есть снаряд самостоятельно маневрирует к определенной наводчиком цели без привлечения пилота самолета.

Производитель утверждает, что эта бомба срабатывает в 99% случаев.

Правда, известно лишь о применении этого вооружения западными истребителями — французскими Rafale и американскими F-16. В случае с Украиной авиабомбы придется приспосабливать к советским Су-24М или МиГ-29.

Но у ВСУ уже есть положительный опыт интеграции западных авиационных ракет Storm Shadow/SCALP с этими самолетами.

Как отмечает украинский аналитический портал Defense Express, в 2011 году, по официальным данным, было изготовлено 1424 комплекта AASM Hammer, то есть в два раза меньше, чем ожидалось.

Кроме того, во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.