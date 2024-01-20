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Отмена бесплатного проезда принесет дополнительные обязанности водителям и задержки рейсов

Эйли Арула
, журналист
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С 22 января, отмениться бесплатный проезд в уездном общественном транспорте.
С 22 января, отмениться бесплатный проезд в уездном общественном транспорте. Фото: Kristjan Teedema

В понедельник, 22 января, отмениться бесплатный проезд в уездном общественном транспорте. Хотя информация об изменении уже давно известна водителям и ежедневным пассажирам автобусов, в первое время, не исключены проблемы и задержки рейсов.

Первое время после изменений, пассажиров будут консультировать водители автобусов. При настройке новой системы обязательно будут найдены ошибки, рассказал глава Центра общественного транспорта Тартумаа Майкл Аунапуу. Он пояснил, что компания Ridango AS, технически реализующая систему продажи билетов, столкнулась с нехваткой времени - пока не удалось открыть продажу билетов онлайн, а инструкции для водителей нуждаются в дополнениях.

«Мы просим пассажиров быть терпеливыми и понимающими. Водителям автобусов и пассажирам нужно время, чтобы привыкнуть к новой системе и мы учли, что в первый день все не будет на 100% успешным», - сказал Аунапуу.

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