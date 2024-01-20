В понедельник, 22 января, отмениться бесплатный проезд в уездном общественном транспорте. Хотя информация об изменении уже давно известна водителям и ежедневным пассажирам автобусов, в первое время, не исключены проблемы и задержки рейсов.
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Отмена бесплатного проезда принесет дополнительные обязанности водителям и задержки рейсов
Первое время после изменений, пассажиров будут консультировать водители автобусов. При настройке новой системы обязательно будут найдены ошибки, рассказал глава Центра общественного транспорта Тартумаа Майкл Аунапуу. Он пояснил, что компания Ridango AS, технически реализующая систему продажи билетов, столкнулась с нехваткой времени - пока не удалось открыть продажу билетов онлайн, а инструкции для водителей нуждаются в дополнениях.