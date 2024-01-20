Узнайте, какие квартиры в Риге больше всего интересовали покупателей

Из всех выданных ипотечных кредитов около одной пятой приходилось на покупку частных домов, а чуть менее 80% - на покупку квартир.

По сравнению с 2022 годом доля сделок, заключенных в прошлом году в Риге, по сравнению с остальной Латвией увеличилась на 2%, а средний срок погашения в большинстве случаев составляет 21 год.

В категории серийных квартир в Риге наибольший интерес покупатели проявили к квартирам в литовских проектах, домах 602-й серии и хрущевках.

«Хотя количество сделок в 2023 году было меньше, чем годом ранее, в целом прошлый год в секторе недвижимости сложился лучше, чем можно было ожидать. Средние цены на серийные квартиры в Риге несколько снизились. Хотя предсказать долгосрочное развитие сектора недвижимости практически невозможно, ряд факторов, таких как прогнозируемое снижение ставки EURIBOR и увеличение готовых квартир в новых проектах, могут способствовать росту сделок с недвижимостью в 2024 году», - отметил руководитель по сделкам с партнерами по сотрудничеству банка Citadele Артис Зейля.

Чаще всего ипотечные кредиты на покупку квартир или частных домов за пределами Риги выдавались в Юрмале, Елгаве, Лиепае и Марупе. По данным банка, наиболее часто финансируемым серийным проектом в региональных городах были дома 103-й серии.

Также заметны различия в ценах и суммах сделок между регионами. Например, в небольших региональных городах сделки с серийными квартирами заключались по 400 евро/м2, в то время как в Лиепае или Валмиере, например, хорошая квартира в серийном доме часто стоила более 1000 евро/м2, превышая цены в некоторых районах Риги.

В 2023 году жилищные кредиты чаще всего выдавались жителям в возрасте от 35 до 45 лет, имеющим супруга или партнера, с доходом выше 1200 евро после уплаты налогов и с высшим образованием.