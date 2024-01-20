Кристина Каллас: отбирать деньги у высшего образования, чтобы повысить зарплаты учителям, неразумно

Хотя зарплаты учителям теоретически можно повысить за счет финансирования научных исследований и высшего образования, это было бы неразумным решением, считает министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») перед забастовкой работников образования.
«Можно ли из бюджета Министерства образования дополнительно выделить самоуправлениям средства на поддержку зарплат учителям? За счет каких средств нам найти 10,8 миллиона? - пишет Каллас в соцсетях. - Бюджет Министерства образования - 950 миллионов, сумма очень большая, и кажется, как же не найти там десять миллионов? Сократите чиновников, таким образом и найдете».
По словам Кристины Каллас, сводный бюджет на содержание сотрудников и хозяйственные расходы Министерства образования составляет 16 миллионов. В этом году из бюджета министерства и Департамента образования и молодежи уже урезали 16,4 миллиона, а это можно сравнить с сокращением всего министерства.
«Мы - одно из двух министерств, не выплачивавших сотрудникам премии по результатам работы, у нас консолидированные позиции, а повышения зарплаты в этом году у нас не будет. Остальные деньги идут на финансирование образования», - сказала Каллас.
По словам Каллас, 268 миллионов идут на высшее образование, 203,6 миллиона на науку и разработки, 71,9 миллиона на реформу эстоноязычного образования, 277 миллионов на общее и профессиональное образование, 11 миллионов на Департамент образования и молодежи и 16 миллионов на Министерство образования.
Чуть более ста миллионов евро добавятся в виде субсидий, которые можно будет использовать для инвестиций, большая часть которых пойдет на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и на финансирование исследовательской инфраструктуры.
«Деньги на общее и профессиональное образование - это зарплаты учителям государственных школ и ПТУ и общие расходы на содержание школ. Оттуда не сократить, поскольку это и есть причина забастовки, там нехватка денег, не хватает на выплату зарплат учителям», - пояснила Каллас.
«Самые большие затраты бюджета на переход на эстоноязычное образование - это средства на дополнительные зарплаты учителям в Ида-Вирумаа, на стипендии студентам педагогического обучения и организацию дополнительных учебных мест в высших учебных заведениях, на обучение учителей эстонскому языку. Осталось отобрать деньги у науки и высшего образования. Стало бы ли это мудрым решением? Нет, не стало бы», - пишет Каллас.