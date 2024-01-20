Кристина Каллас: отбирать деньги у высшего образования, чтобы повысить зарплаты учителям, неразумно

«Можно ли из бюджета Министерства образования дополнительно выделить самоуправлениям средства на поддержку зарплат учителям? За счет каких средств нам найти 10,8 миллиона? - пишет Каллас в соцсетях. - Бюджет Министерства образования - 950 миллионов, сумма очень большая, и кажется, как же не найти там десять миллионов? Сократите чиновников, таким образом и найдете».

По словам Кристины Каллас, сводный бюджет на содержание сотрудников и хозяйственные расходы Министерства образования составляет 16 миллионов. В этом году из бюджета министерства и Департамента образования и молодежи уже урезали 16,4 миллиона, а это можно сравнить с сокращением всего министерства.

«Мы - одно из двух министерств, не выплачивавших сотрудникам премии по результатам работы, у нас консолидированные позиции, а повышения зарплаты в этом году у нас не будет. Остальные деньги идут на финансирование образования», - сказала Каллас.

По словам Каллас, 268 миллионов идут на высшее образование, 203,6 миллиона на науку и разработки, 71,9 миллиона на реформу эстоноязычного образования, 277 миллионов на общее и профессиональное образование, 11 миллионов на Департамент образования и молодежи и 16 миллионов на Министерство образования.

Чуть более ста миллионов евро добавятся в виде субсидий, которые можно будет использовать для инвестиций, большая часть которых пойдет на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и на финансирование исследовательской инфраструктуры.

«Деньги на общее и профессиональное образование - это зарплаты учителям государственных школ и ПТУ и общие расходы на содержание школ. Оттуда не сократить, поскольку это и есть причина забастовки, там нехватка денег, не хватает на выплату зарплат учителям», - пояснила Каллас.

«Самые большие затраты бюджета на переход на эстоноязычное образование - это средства на дополнительные зарплаты учителям в Ида-Вирумаа, на стипендии студентам педагогического обучения и организацию дополнительных учебных мест в высших учебных заведениях, на обучение учителей эстонскому языку. Осталось отобрать деньги у науки и высшего образования. Стало бы ли это мудрым решением? Нет, не стало бы», - пишет Каллас.