Видео ⟩ Специалист по родительско-детским отношениям: тренеры – самые обычные люди

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о травле в детских спортивных кружках и секциях. Должен ли тренер быть не только спортсменом, но и педагогом, как наладить отношения в спортивных коллективах и избежать конфликтов среди детей и подростков, а также - где проходит грань между жесткой дисциплиной и буллингом со стороны тренера - все эти вопросы обсуждаются в студии передачи.
В передаче приняла участие и тренер родительско-детских отношений Юлия Коваленко. По ее оценке, очень многое в коллективе зависит именно от внутренних установок тренера.
«Смотрите, тренеры - это же самые обыкновенные люди. Кто-то из них родители, а кто-то - нет. Если я как родитель считаю нормой кричать на ребенка и бить его ремнем, то скорее всего я как тренер тоже буду себе что-то позволять», - сказала Коваленко.
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что тренер должен обязательно иметь педагогическое образование, а обесценивающее отношение к ребенку на тренировках - недопустимо.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Травля и спорт» уже в этот понедельник, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.