Видео ⟩ Специалист по родительско-детским отношениям: тренеры – самые обычные люди

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о травле в детских спортивных кружках и секциях. Должен ли тренер быть не только спортсменом, но и педагогом, как наладить отношения в спортивных коллективах и избежать конфликтов среди детей и подростков, а также - где проходит грань между жесткой дисциплиной и буллингом со стороны тренера - все эти вопросы обсуждаются в студии передачи.