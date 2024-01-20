Подробный обзор: какие заплесневелые продукты все еще можно есть?

Какие заплесневелые продукты можно есть, а какие следует немедленно выбросить? Британское Агентство по продовольственным стандартам (FSA) помогло разобраться в этом вопросе.
«Мы не советуем употреблять продукты, которые явно сгнили или покрылись плесенью. Эта рекомендация особенно актуальна для уязвимых групп риска (дети, пожилые люди, беременные женщины) с несколько ослабленной иммунной системой. Хотя плесень часто можно удалить с продуктов, она все равно может содержать токсины, невидимые глазу, поэтому удаление плесени не гарантирует, что продукты безопасны для употребления», - говорится в сообщении агентства.
Вероятно, если удалить плесень с этих продуктов, их все еще можно употреблять в пищу:
Салями и вяленая ветчина. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), приемлемо хранить их при комнатной температуре, при этом на них может образоваться тонкий слой плесени. Если соскоблить ее с поверхности ветчины, мясо можно употреблять в пищу.
Твердые сыры. Например, в случае с сырами Пармезан и Грана Падано маловероятно, что плесень, образовавшаяся на поверхности сыра, проникнет глубже в продукт. Заплесневелое место можно срезать с расстояния два-три сантиметра, при этом следует учитывать, чтобы нож не соприкасался с плесенью. В дальнейшем такой сыр можно будет хранить завернутым в пленку в холодильнике.
Сыры с плесенью. Сыры Горгонзола, Стилтон и Рокфор изготавливаются на плесневой основе, поэтому их также безопасно употреблять в пищу.
Фрукты и овощи с твердой кожурой. Это касается фруктов с более прочной поверхностью и меньшим содержанием воды, таких как морковь, капуста, перец, тыква. В этом случае плесневелое пятно следует срезать с плода хотя бы на расстоянии нескольких сантиметров. В случае с фруктом с меньшим содержанием воды, маловероятно, что плесень проникла в кожуру. Помятые и почерневшие бананы, яблоки, морковь, клубнику можно смело использовать, например, в выпечке.
Продукты, в случае которых рисковать не стоит
Остатки пищи. Если, к примеру, на макаронах или мясе, простоявшем несколько дней, появилась плесень, блюдо разумнее выбросить. В этом случае виновником является высокое содержание воды в пище, из-за чего плесень, скорее всего, распространится по всей пище.
Мягкие сыры. К сожалению, если плесень развивается, например, на сыре Бри или Камамбер, куда он не был добавлен в первоначальном процессе производства, их необходимо выбросить.
Варенье. Внутри варенья может образоваться токсичный микотоксин, который быстро испортит все варенье.
Йогурт. В данном случае это продукт, содержащий много воды, поэтому заплесневелый йогурт есть нельзя.
Мягкие фрукты и овощи. Персики, помидоры, огурцы, сливы - из-за мягкой кожицы и большого содержания воды они быстро плесневеют, поэтому срезав плесень ситуация не улучшится.
Черный и белый хлеб. Хлебобулочные изделия, оставленные на воздухе, начинают бродить, а из-за их пористой консистенции плесень может быстро распространиться с поверхности продукта внутрь. При этом отмечается, что хлеб можно безопасно употреблять в пищу даже после истечения срока годности, если он не заплесневел и не изменился каким-либо образом по консистенции.
Орехи. Плесень особенно вредна для органических и необработанных орехов, поэтому заплесневелые орехи не следует употреблять в пищу. Если же орехи были обжарены или засолены, они вряд ли заплесневеют.