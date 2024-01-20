Подробный обзор: какие заплесневелые продукты все еще можно есть?

«Мы не советуем употреблять продукты, которые явно сгнили или покрылись плесенью. Эта рекомендация особенно актуальна для уязвимых групп риска (дети, пожилые люди, беременные женщины) с несколько ослабленной иммунной системой. Хотя плесень часто можно удалить с продуктов, она все равно может содержать токсины, невидимые глазу, поэтому удаление плесени не гарантирует, что продукты безопасны для употребления», - говорится в сообщении агентства.

Вероятно, если удалить плесень с этих продуктов, их все еще можно употреблять в пищу:

Салями и вяленая ветчина. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), приемлемо хранить их при комнатной температуре, при этом на них может образоваться тонкий слой плесени. Если соскоблить ее с поверхности ветчины, мясо можно употреблять в пищу.

Твердые сыры. Например, в случае с сырами Пармезан и Грана Падано маловероятно, что плесень, образовавшаяся на поверхности сыра, проникнет глубже в продукт. Заплесневелое место можно срезать с расстояния два-три сантиметра, при этом следует учитывать, чтобы нож не соприкасался с плесенью. В дальнейшем такой сыр можно будет хранить завернутым в пленку в холодильнике.

Сыры с плесенью. Сыры Горгонзола, Стилтон и Рокфор изготавливаются на плесневой основе, поэтому их также безопасно употреблять в пищу.