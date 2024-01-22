Видео ⟩ Известный тренер: не родителям решать, пойдет ли ребенок в профессиональный спорт

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о травле в детских спортивных кружках и секциях. Должен ли тренер быть не только спортсменом, но и педагогом, как наладить отношения в спортивных коллективах и избежать конфликтов среди детей и подростков, а также - где проходит грань между жесткой дисциплиной и буллингом со стороны тренера - все эти вопросы обсуждаются в студии передачи.
В ходе дискуссии речь зашла и об ожиданиях родителей - иногда завышенных, а иногда - наоборот. Известный тренер по Муай Тай Игорь Шинкевич считает, что родитель не всегда способен правильно оценить возможности своего ребенка.
«Все родители, которые приходят записывать своих детей в секции, делятся на два типа. Одни говорят: "Хотим, чтобы спортсмен был!", а вторые: "Нам кубки и награды не нужны!" Я считаю, что это безосновательные фразы, что в первом, что во втором случае. Во-первых, невзирая на то, что родители хотят, чтобы он стал спортсменом, ребенок может оказаться просто неспособным. Поэтому преждевременно говорить о том, что хочет родитель. Или иногда мама говорит: "Не надо нам никакого спорта высших достижений!", а ребенок через пару лет окажется таким способным, что вам будут аплодировать и вы станете мамой хорошего спортсмена. Все начинается с малого: сначала ребенка приводят, его надо постепенно ввести в эту культуру. А дальше уже даже, может быть, не вам решать - ребенок скажет: "Все, я пойду заниматься по высшему уровню!"», - рассказал Игорь Шинкевич.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Травля и спорт» уже в этот понедельник, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.