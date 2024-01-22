Видео ⟩ Известный тренер: не родителям решать, пойдет ли ребенок в профессиональный спорт

«Все родители, которые приходят записывать своих детей в секции, делятся на два типа. Одни говорят: "Хотим, чтобы спортсмен был!", а вторые: "Нам кубки и награды не нужны!" Я считаю, что это безосновательные фразы, что в первом, что во втором случае. Во-первых, невзирая на то, что родители хотят, чтобы он стал спортсменом, ребенок может оказаться просто неспособным. Поэтому преждевременно говорить о том, что хочет родитель. Или иногда мама говорит: "Не надо нам никакого спорта высших достижений!", а ребенок через пару лет окажется таким способным, что вам будут аплодировать и вы станете мамой хорошего спортсмена. Все начинается с малого: сначала ребенка приводят, его надо постепенно ввести в эту культуру. А дальше уже даже, может быть, не вам решать - ребенок скажет: "Все, я пойду заниматься по высшему уровню!"», - рассказал Игорь Шинкевич.