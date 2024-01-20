ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Почему врачи не пришли на помощь человеку, которому стало плохо у здания больницы?

В пятницу, 5 января, около 12.30 местный житель заметил на автобусной остановке Пярнуской больницы лежащего на земле мужчину и поспешил ему на помощь. Сначала он подумал, что мужчина упал и не может подняться, но когда он подошел ближе, оказалось, что это эпилептический припадок: мужчина хрипел, а изо рта у него вытекала кровавая слизь. Местный житель перевернул нуждающегося в помощи мужчину на бок и крикнул людям, стоявшим у двери больницы, чтобы они ему помогли.